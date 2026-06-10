Roblox в России могут разблокировать в 2026-м: правда и мифы Оглавление Что случилось 9 июня За что Roblox вообще ограничили? Напомним Что именно пообещала Roblox Жёсткие возрастные категории (Roblox Kids и Roblox Select) Усиление глобальной модерации Признание ошибок Когда игру разблокируют? Что изменится для игроков и родителей А что в других странах? Контекст Короткие ответы на главные вопросы Roblox уже разблокировали? Когда ждать? Что будет с моим аккаунтом и прогрессом? Нужно скачивать новую версию игры? Roblox Kids и Select — это на всех платформах? Будут ли новые возрастные ограничения? Теперь детям безопасно играть? А если Roblox снова накосячит? В июне 2026 года Минцифры и Роскомнадзор предложили снять ограничения с Roblox. Компания пообещала защитить детей от вредного контента и внедрить возрастные рейтинги. Когда платформа заработает и что изменится. 10 июня, 11:54 Снятие блокировки «Роблокса» в 2026: что известно и когда ждать. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cmspic

Платформа Roblox заявила о готовности усилить защиту детей и доработать модерацию. Теперь вопрос разблокировки — это уже не «если», а скорее «когда». Разбираемся, что происходит и чего ждать.

Сразу к делу: играть в Roblox прямо сейчас затруднительно из‑за ограничений доступа. Но процесс разблокировки, по сообщениям СМИ, уже запущен. Появилась информация, что Минцифры и Роскомнадзор обратились в правоохранительные органы с просьбой рассмотреть возможность снятия ограничений.

Что случилось 9 июня

Днём 9 июня в СМИ появилась информация, что Минцифры обсуждает с регуляторами возможность снятия ограничений с Roblox. Ведомство, по этим данным, указывает на готовность компании к диалогу и изменениям.

Самые важные моменты — усиление возрастных ограничений и модерации контента. Технически игра пока может оставаться недоступной или работать с перебоями, но обсуждение решения уже идёт.

За что Roblox вообще ограничили? Напомним

Среди причин ограничения доступа к платформе назывались распространение материалов с пропагандой и оправданием экстремизма и терроризма, призывами к насилию и пропагандой ЛГБТ.

Главная претензия регулятора была в том, что модерация Roblox, по мнению РКН, просто не справлялась с безопасностью детей. На платформе зафиксировали:

Почему в России блокировали «Роблокс». Фото © Shutterstock / FOTODOM / mitagalihs

сексуальные домогательства к несовершеннолетним. Взрослые пользователи выманивали у подростков интимные фото;

виртуальные локации, где имитировали преступления и азартные игры;

пропаганду суицида и наркотиков.

Возрастная верификация на платформе была номинальной. Восьмилетний ребёнок мог спокойно общаться со взрослым и играть в жестокие игры.

В апреле 2026 года Таганский суд оштрафовал компанию на 8 млн рублей за пропаганду ЛГБТ*. Дети после блокировки писали жалобы главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, а некоторые даже записывали диссы на Роскомнадзор.

Что именно пообещала Roblox

Roblox наконец признала очевидное: старые механизмы защиты детей работали плохо. И что особенно важно — обязалась пересмотреть не только российскую политику, но и глобальные стандарты безопасности.

Жёсткие возрастные категории (Roblox Kids и Roblox Select)

Уже в июне компания внедрит разделение контента по возрасту на всех платформах.

Roblox Kids — для детей 5–8 лет. Чат по умолчанию отключён. Доступны только игры с рейтингом «Минимальный» или «Умеренный». По данным ABC News, это экспериментальный режим с тёмно-синим фоном — чтобы родители сразу видели разницу.

— для детей 5–8 лет. Чат по умолчанию отключён. Доступны только игры с рейтингом «Минимальный» или «Умеренный». По данным ABC News, это экспериментальный режим с тёмно-синим фоном — чтобы родители сразу видели разницу. Roblox Select — для подростков 9–15 лет. Чат работает, но с усиленными ограничениями. Библиотека игр расширена, но всё равно фильтруется.

— для подростков 9–15 лет. Чат работает, но с усиленными ограничениями. Библиотека игр расширена, но всё равно фильтруется. Полный доступ — только с 16 лет и после обязательной верификации (сканирование лица или подтверждение родителя).

На практике это значит: если ваш ребёнок сейчас заходит в игру с чужого аккаунта 25-летнего «дяди», новый рейтинг это отсечёт. А родители через настройки смогут блокировать конкретные игры и отслеживать активность. Родительский контроль теперь действует до 16 лет.

Усиление глобальной модерации

Компания заявила: все игры — даже созданные пользователями — будут проходить предварительную проверку. Игры, которые не соответствуют возрастным категориям, не попадут в библиотеку младших групп.

Признание ошибок

Roblox официально признала: «Существующие технологии защиты детей от информации, опасной для их жизни и здоровья, были неэффективны». В Минцифры уточнили: недостаточные меры допускали пропаганду суицидального поведения, употребления наркотиков и вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия.

Что теперь будет с модерацией «Роблокса». Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mino Surkala

Когда игру разблокируют?

Пока точной даты нет. Roblox всё ещё под блокировкой. Юридически её можно снять только по решению суда или по требованию Генпрокуратуры. Именно поэтому Минцифры и РКН направили запрос в правоохранительные органы.

Но процесс уже запущен. По данным СМИ, решение может быть принято в ближайшие дни или недели. Руководитель Роскомнадзора Андрей Кусков дал осторожный, но оптимистичный прогноз: «Я верю, что это реально в ближайшем будущем».

Что изменится для игроков и родителей

Для геймеров — глобально ничего критичного. Аккаунты, покупки и прогресс, как правило, сохраняются. Но может понадобиться дополнительное подтверждение возраста для части функций.

Для родителей это серьёзный шаг вперёд. Платформа наконец даёт взрослым настоящий контроль. В новых настройках можно будет:

блокировать подозрительные игры;

управлять чатом ребёнка до его 16-летия;

отслеживать, во что играет ребёнок и с кем общается.

Стопроцентной гарантии безопасности, конечно, быть не может. Но инструменты, которые компания внедряет сейчас, — это серьёзный сдвиг. Родителям после разблокировки стоит заново зайти в настройки аккаунта ребёнка и настроить всё под себя.

А что в других странах? Контекст

Важно понимать: уступки Roblox вызваны не только давлением РКН. Похожая история разворачивалась в Австралии и Великобритании. В Австралии компанию предупредили о рисках домогательств к детям ещё в феврале 2026 года. Правительство пригрозило: если Roblox не наведёт порядок, игру внесут в чёрные списки и оштрафуют на десятки миллионов долларов.

В ответ Roblox заявила, что новые возрастные аккаунты станут глобальными — это признак того, что компания наконец приняла правила игры во всём мире.

Короткие ответы на главные вопросы

Можно ли детям играть в «Роблокс». Фото © Shutterstock / FOTODOM / as-artmedia

Roblox уже разблокировали?

Нет. Процесс только запущен. Технически доступ пока закрыт.

Когда ждать?

Конкретной даты нет. Прогноз — ближайшие дни или недели.

Что будет с моим аккаунтом и прогрессом?

Всё останется на месте. Персонажи, покупки, достижения — никуда не денутся.

Нужно скачивать новую версию игры?

Нет. Достаточно будет обновить клиент до актуальной версии, если он не сделал это автоматически.

Roblox Kids и Select — это на всех платформах?

Да. Новые ограничения вводятся на всех устройствах (ПК, смартфоны, консоли) и во всех странах, включая Россию.

Будут ли новые возрастные ограничения?

Да, но в рамках развития уже существующих систем, а не обязательно новых режимов с конкретными названиями.

Теперь детям безопасно играть?

Безопаснее, чем раньше, — это точно. Roblox внедрит рейтинги и усилит модерацию, а родители получат реальные инструменты контроля. Но полагаться только на технологии не стоит — домашний надзор необходим и важен.

А если Roblox снова накосячит?

Тогда блокировку могут вернуть. И уже навсегда. Санкции в таком случае будут гораздо жёстче.

* Запрещённая в России экстремистская организация.

Авторы Андрей Соколов