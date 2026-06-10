Roblox в России могут разблокировать в 2026-м: правда и мифы
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В июне 2026 года Минцифры и Роскомнадзор предложили снять ограничения с Roblox. Компания пообещала защитить детей от вредного контента и внедрить возрастные рейтинги. Когда платформа заработает и что изменится.
Снятие блокировки «Роблокса» в 2026: что известно и когда ждать. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cmspic
Платформа Roblox заявила о готовности усилить защиту детей и доработать модерацию. Теперь вопрос разблокировки — это уже не «если», а скорее «когда». Разбираемся, что происходит и чего ждать.
Сразу к делу: играть в Roblox прямо сейчас затруднительно из‑за ограничений доступа. Но процесс разблокировки, по сообщениям СМИ, уже запущен. Появилась информация, что Минцифры и Роскомнадзор обратились в правоохранительные органы с просьбой рассмотреть возможность снятия ограничений.
Что случилось 9 июня
Днём 9 июня в СМИ появилась информация, что Минцифры обсуждает с регуляторами возможность снятия ограничений с Roblox. Ведомство, по этим данным, указывает на готовность компании к диалогу и изменениям.
Самые важные моменты — усиление возрастных ограничений и модерации контента. Технически игра пока может оставаться недоступной или работать с перебоями, но обсуждение решения уже идёт.
За что Roblox вообще ограничили? Напомним
Среди причин ограничения доступа к платформе назывались распространение материалов с пропагандой и оправданием экстремизма и терроризма, призывами к насилию и пропагандой ЛГБТ.
Главная претензия регулятора была в том, что модерация Roblox, по мнению РКН, просто не справлялась с безопасностью детей. На платформе зафиксировали:
Почему в России блокировали «Роблокс». Фото © Shutterstock / FOTODOM / mitagalihs
- сексуальные домогательства к несовершеннолетним. Взрослые пользователи выманивали у подростков интимные фото;
- виртуальные локации, где имитировали преступления и азартные игры;
- пропаганду суицида и наркотиков.
Возрастная верификация на платформе была номинальной. Восьмилетний ребёнок мог спокойно общаться со взрослым и играть в жестокие игры.
В апреле 2026 года Таганский суд оштрафовал компанию на 8 млн рублей за пропаганду ЛГБТ*. Дети после блокировки писали жалобы главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, а некоторые даже записывали диссы на Роскомнадзор.
Что именно пообещала Roblox
Roblox наконец признала очевидное: старые механизмы защиты детей работали плохо. И что особенно важно — обязалась пересмотреть не только российскую политику, но и глобальные стандарты безопасности.
Жёсткие возрастные категории (Roblox Kids и Roblox Select)
Уже в июне компания внедрит разделение контента по возрасту на всех платформах.
- Roblox Kids — для детей 5–8 лет. Чат по умолчанию отключён. Доступны только игры с рейтингом «Минимальный» или «Умеренный». По данным ABC News, это экспериментальный режим с тёмно-синим фоном — чтобы родители сразу видели разницу.
- Roblox Select — для подростков 9–15 лет. Чат работает, но с усиленными ограничениями. Библиотека игр расширена, но всё равно фильтруется.
- Полный доступ — только с 16 лет и после обязательной верификации (сканирование лица или подтверждение родителя).
На практике это значит: если ваш ребёнок сейчас заходит в игру с чужого аккаунта 25-летнего «дяди», новый рейтинг это отсечёт. А родители через настройки смогут блокировать конкретные игры и отслеживать активность. Родительский контроль теперь действует до 16 лет.
Усиление глобальной модерации
Компания заявила: все игры — даже созданные пользователями — будут проходить предварительную проверку. Игры, которые не соответствуют возрастным категориям, не попадут в библиотеку младших групп.
Признание ошибок
Roblox официально признала: «Существующие технологии защиты детей от информации, опасной для их жизни и здоровья, были неэффективны». В Минцифры уточнили: недостаточные меры допускали пропаганду суицидального поведения, употребления наркотиков и вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия.
Что теперь будет с модерацией «Роблокса». Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mino Surkala
Когда игру разблокируют?
Пока точной даты нет. Roblox всё ещё под блокировкой. Юридически её можно снять только по решению суда или по требованию Генпрокуратуры. Именно поэтому Минцифры и РКН направили запрос в правоохранительные органы.
Но процесс уже запущен. По данным СМИ, решение может быть принято в ближайшие дни или недели. Руководитель Роскомнадзора Андрей Кусков дал осторожный, но оптимистичный прогноз: «Я верю, что это реально в ближайшем будущем».
Что изменится для игроков и родителей
Для геймеров — глобально ничего критичного. Аккаунты, покупки и прогресс, как правило, сохраняются. Но может понадобиться дополнительное подтверждение возраста для части функций.
Для родителей это серьёзный шаг вперёд. Платформа наконец даёт взрослым настоящий контроль. В новых настройках можно будет:
- блокировать подозрительные игры;
- управлять чатом ребёнка до его 16-летия;
- отслеживать, во что играет ребёнок и с кем общается.
Стопроцентной гарантии безопасности, конечно, быть не может. Но инструменты, которые компания внедряет сейчас, — это серьёзный сдвиг. Родителям после разблокировки стоит заново зайти в настройки аккаунта ребёнка и настроить всё под себя.
А что в других странах? Контекст
Важно понимать: уступки Roblox вызваны не только давлением РКН. Похожая история разворачивалась в Австралии и Великобритании. В Австралии компанию предупредили о рисках домогательств к детям ещё в феврале 2026 года. Правительство пригрозило: если Roblox не наведёт порядок, игру внесут в чёрные списки и оштрафуют на десятки миллионов долларов.
В ответ Roblox заявила, что новые возрастные аккаунты станут глобальными — это признак того, что компания наконец приняла правила игры во всём мире.
Короткие ответы на главные вопросы
Можно ли детям играть в «Роблокс». Фото © Shutterstock / FOTODOM / as-artmedia
Roblox уже разблокировали?
Нет. Процесс только запущен. Технически доступ пока закрыт.
Когда ждать?
Конкретной даты нет. Прогноз — ближайшие дни или недели.
Что будет с моим аккаунтом и прогрессом?
Всё останется на месте. Персонажи, покупки, достижения — никуда не денутся.
Нужно скачивать новую версию игры?
Нет. Достаточно будет обновить клиент до актуальной версии, если он не сделал это автоматически.
Roblox Kids и Select — это на всех платформах?
Да. Новые ограничения вводятся на всех устройствах (ПК, смартфоны, консоли) и во всех странах, включая Россию.
Будут ли новые возрастные ограничения?
Да, но в рамках развития уже существующих систем, а не обязательно новых режимов с конкретными названиями.
Теперь детям безопасно играть?
Безопаснее, чем раньше, — это точно. Roblox внедрит рейтинги и усилит модерацию, а родители получат реальные инструменты контроля. Но полагаться только на технологии не стоит — домашний надзор необходим и важен.
А если Roblox снова накосячит?
Тогда блокировку могут вернуть. И уже навсегда. Санкции в таком случае будут гораздо жёстче.
* Запрещённая в России экстремистская организация.