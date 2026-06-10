Шах и мат: На элитную квартиру Каспарова* в Москве наложили арест из-за долгов

13-у чемпиону мира по шахматам Гарри Каспарову* ограничили регистрационные действия с квартирой в центре Москвы. Мера связана со штрафами за нарушение законодательства об иноагентах. Об этом стало известно Mash.

Судебные приставы наложили запрет на любые сделки с недвижимостью в районе Хамовники. Речь идёт о квартире площадью 297 квадратных метров, которая считается одной из крупнейших в доме и оценивается более чем в 176 млн рублей по кадастровой стоимости. Причиной стали штрафы за отсутствие обязательной маркировки, предусмотренной для лиц, признанных иностранными агентами.

С 2024 года, по информации источника, Каспаров* получил три административных взыскания, а общий долг по штрафам составляет около 90 тысяч рублей. Уточняется, что квартиру он унаследовал от матери в 2021 году. При этом задолженности по коммунальным платежам за объект не зафиксированы.

Ранее сообщалось, что Каспаров* объявлен в международный розыск. Следствие указывает, что инициирован федеральный и межгосударственный поиск в рамках специального циркуляра. Основанием для розыска названы обвинения в оправдании терроризма и нарушении законодательства о деятельности иностранных агентов.

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