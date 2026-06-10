Кинолегенда снова не сдержалась: Роберт Де Ниро на глазах у толпы послал Трампа

На кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке известный актёр Роберт Де Ниро выразил своё негативное отношение к президенту США Дональду Трампу. В ходе мероприятия 82-летний артист послал главу Белого Дома на «три весёлые буквы».

Де Ниро также коснулся темы американского президента в своей вступительной речи. Он подчеркнул, что кинофестиваль всегда ценил способность историй объединять людей. По словам актера, этот принцип стал особенно актуальным в свете попыток «чудовищных лидеров» расколоть общество в угоду своим «аморальным, жестоким и коррумпированным целям».

К слову, вместе с актёром была его 46-летняя спутница Тиффани Чен. Судя по её реакции, она была несколько шокирована неприкрытым протестом Де Ниро.

Напомним, Де Ниро давно «воюет» с Трампом. Ещё в 2019 году актёр заявил, что Россия развернула «массивную тайную операцию», чтобы помочь политику занять кресло американского президента. По его словам, в 2016 году Москва атаковала «демократию» в Штатах. Де Ниро назвал Трампа «гангстером» и «политическим неудачником».