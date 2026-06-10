Умерла Людмила Чурсина: красавица из «Угрюм-реки», жена Андропова и жертва 40-летней привычки Оглавление Когда и где умерла Людмила Чурсина Причина смерти актрисы Биография Людмилы Чурсиной: от детства до всесоюзной славы Главные роли в кино и театре Мужья Людмилы Чурсиной: режиссёр, учёный, дипломат Реакция коллег и соболезнования Дата и место прощания с Людмилой Чурсиной Интересные факты о Людмиле Чурсиной Заключение Народная артистка СССР Людмила Чурсина скончалась в возрасте 84 лет. Что известно о причине смерти, когда и где пройдут похороны. Биография, главные роли, фильмы. 10 июня, 14:49 На 85-м году жизни умерла Людмила Чурсина: красавица Анфиса и другие роли. Обложка © Wikipedia / Mil.ru, © Кадр из фильма «Угрюм-река» режиссер Ярополк Лапшин и др. / Kinopoisk

Воплощение стати, интеллигентности, внутренней силы и настоящей красоты... 10 июня 2026 года на 85-м году жизни скончалась народная артистка СССР, легендарная актриса театра и кино Людмила Чурсина. Она запомнилась зрителям по десяткам ярких ролей, среди которых «Донская повесть», «Виринея» и, конечно, «Угрюм-река». Рассказываем, что известно о причине смерти, когда и где пройдёт прощание, и вспоминаем её творческий путь.

Когда и где умерла Людмила Чурсина

Народная артистка СССР Людмила Чурсина умерла 10 июня 2026 года в Санкт-Петербурге, где жила в последнее время.

«Любимая миллионами зрителей, единственная и неповторимая, настоящая героиня, великая русская драматическая актриса», — выразил соболезнования Театр Российской армии, в котором Чурсина служила более 40 лет.

Причина смерти актрисы

По сообщениям СМИ, Людмила Чурсина умерла от рака, с которым боролась в течение последнего года жизни. Также она страдала от хронической обструктивной болезни лёгких. Сама актриса когда-то признавалась, что всему виной её страсть к курению — она курила около 40 лет.

Биография Людмилы Чурсиной: от детства до всесоюзной славы

Людмила Алексеевна Чурсина родилась в самом начале Великой Отечественной войны — 20 июля 1941 года. По документам — в Сталинабаде (Душанбе), но, как впоследствии говорила сама, местом её рождения стал медсанбат под деревней Груздово на Псковщине. Проводив мужа на фронт, мать будущей актрисы, Геновефа Ивановна, на последних месяцах беременности отправилась к матери в Великие Луки, а затем к свекрови в Сталинабад. Только по прибытии в Таджикистан она смогла зарегистрировать рождение дочери.

Людмила Чурсина: биография, лучшие роли и неизвестные факты. Фото © РИА Новости

В Сталинабаде Чурсины пережили военные годы, а потом снова отправились в дорогу, поскольку отец, Алексей Фёдорович, был кадровым офицером. На некоторое время семья остановилась в Грузии — и в Тбилиси Людмила пошла в школу. Девочка быстро выучила язык и все обычаи, пела без акцента грузинские песни. В школе училась хорошо, предпочтение отдавала точным наукам, особенно физике и геометрии.

Начиная с 7-го класса Людмила училась в Великих Луках, где родители жили до войны. Тут актриса окончила школу — с золотой медалью. Она видела себя в точных науках и хотела поступать в авиационный институт, а о творческой стезе и не думала — не любила выступать на сцене, да ещё и комплексовала по поводу высокого по тем меркам роста — 177 см, выслушивая прозвища Жирафа и Жердь.

Но всё решил случай. Люда за компанию с подругой подалась в театральный. Причем не в один, а сразу в три. Примечательно, что девушку, говорящую с грузинским акцентом, приняли во все — ВГИК, ГИТИС и «Щуку». Последнее девушка и выбрала, а вот её подруге не повезло. В 1963 году Людмила получила диплом.

Главные роли в кино и театре

По окончании вуза Чурсина поступила на службу в Театр имени Вахтангова и задержалась там на три года. С первым мужем, режиссёром Владимиром Фетиным, переехала в Ленинград, где служила в драмтеатре имени Пушкина (ныне — Александринский).

В 1984 году артистка вернулась в Москву. В Театре Советской Армии ей предложили легендарную роль — Настасьи Филипповны. Людмиле удалось передать противоречивый характер героини, словно воплотившей в себе все пороки и добродетели, страсть и эмоциональность.

И каждый раз Настасья Филипповна в изложении Чурсиной была иная. За этой героиней последовали другие образы: баронесса Шталь из «Маскарада» и Эрнестина Тютчева в постановке «Прощальный свет».

Театральная публика была в восторге от её героини Ив из «Боже, храни короля» по произведению Моэма. Этот спектакль режиссёра Леонида Хейфеца держался в репертуаре театра не один десяток лет, и каждая постановка сопровождалась полным залом.

Людмила Чурсина в 40 лет стала Народной артисткой СССР. Фото © РИА Новости / Галина Кмит

Сниматься в кино Людмила Чурсина начала в 60-х. Страна запомнила её после выхода драмы «Донская повесть» по произведениям Шолохова. Чурсина, как мы помним, отличалась статью, а её партнёром был невысокий Евгений Леонов. И чтобы герои гармонично смотрелись в кадре, актрисе приходилось вставать в специально вырытые ямки — это нивелировало разницу в росте в 12 см.

Леонову достался почётный приз «Серебряный павлин» на III МКФ в Нью-Дели и вторая премия на II ВКФ. А Чурсина по итогам ежегодного опроса журнала «Советский экран» вошла в топ-3 лучших актрис 1964 года.

В 1966-м на экраны вышел детективный фильм Герберта Раппопорта «Два билета на дневной сеанс». Реплики героини Чурсиной — красотки в облегающих нарядах Инки-эстонки — разобрали на цитаты. Её даже стали называть «советская Мэрилин Монро».

С мелодрамой «Журавушка» 1968 года актриса стала одним из триумфаторов СКФ в Сан-Себастьяне, завоевав приз как лучшая актриса. Приз Людмиле Чурсиной вручила сама Одри Хепбёрн. И наша звезда ничуть не уступала западной по красоте и стилю.

В том же году вышла четырёхсерийная драма Ярополка Лапшина «Угрюм-река» — экранизация одноимённого романа Вячеслава Шишкова, которую только в кинотеатрах посмотрели по 15,5 млн зрителей на серию. Роль роковой красавицы Анфисы Козыревой, от одного взгляда которой мужчины теряли голову, пожалуй, стала самой яркой в творческой биографии Людмилы. А их тандем с Георгием Епифанцевым (Прохор) был настолько огненным, что у зрителей не осталось сомнений — это настоящие чувства.

Число зрителей революционной драмы «Виринея» Владимира Фетина с Чурсиной в главной роли также впечатляет — 34,6 млн.

За эти три картины Чурсина в 1970 году удостоилась Государственной премии имени братьев Васильевых. Людмила даже получила приглашение в Голливуд. Ей предложили контракт на три года. Но актриса осталась служить нашему кино и сцене.

В 1976 году актриса снялась в ленте Александра Митты «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил». Причём в роли Екатерины Первой — любимой жены Петра Великого. Зрители и критики отметили, как ей к лицу роль царицы. Чурсина снималась и в таких советских хитах, как «Адъютант его превосходительства», «И это всё о нём», «Долгая дорога в дюнах». Её героини — сильные женщины, отличающиеся необыкновенной женственностью, внутренним стержнем и благородством.

Людмила Алексеевна — обладательница стойкого характера, что и позволило ей оставаться на плаву в трудные 90-е. В 1992–1994 годах она исполнила главную женскую роль в одном из первых российских телесериалов — «Горячев и другие».

Где снималась Людмила Чурсина в последние годы. Фото © РИА Новости / Евгений Одиноков

В 1994-м артистка вместе с Вячеславом Тихоновым, Леонидом Куравлёвым и Эммануилом Виторганом вошла в актёрский состав детективной драмы «Кодекс бесчестия».

Людмила Алексеевна не боялась идти вперёд и сниматься в новом веке. В нулевые и десятые фильмографию актрисы пополнили роли в таких рейтинговых сериалах, как «Маргоша», «Интерны» (мама главврача), «Закрытая школа». В сериале «Орлова и Александров» — мама Любови Орловой. Из последних работ — «Анатомия убийства – 4» в 2021 году, сериал «Чудотворная» 2023 года. В июне 2024 года Чурсина сыграла главную роль в премьерном спектакле Театра Российской армии «Предсказание» по мотивам произведений Пушкина. Заметно, что и в современных работах Чурсина сохраняла элегантность и достоинство, не пытаясь исполнять роли молодых женщин, а оставаясь собой.

Знаменитая актриса следила за собой, вела здоровый образ жизни и старалась быть на виду. В 2015 году в передаче «Наедине со всеми» Чурсина снова подтвердила, что образ сильной женщины в точности отражает её характер. По словам Людмилы Алексеевны, «серость мало кого интересует, а лучшая защита — это нападение».

В 2016 году Чурсина стала героиней шоу «Идеальный ремонт». Специально для её однокомнатной квартиры была разработана мебель с особым покрытием по индивидуальному эскизу.

В программе «Судьба человека» в 2017-м актриса призналась, что оказывалась на волоске от смерти, рассказала о мужьях и о том, что за ней ухаживали Армен Джигарханян и Никита Михалков.

Мужья Людмилы Чурсиной: режиссёр, учёный, дипломат

Первым мужем Людмилы Алексеевны стал режиссёр Владимир Фетин. Они прожили вместе 17 лет, с 1964-го по 1981 год. Известно, что он имел пристрастие к алкоголю. Чурсина долгое время боролась за мужа, выводила из запоев, водила по врачам, по её словам, даже пробовала пить вместе с ним, но в один момент терпение иссякло.

За кем была замужем Людмила Чурсина. Кинорежиссёр Владимир Фетин и актриса Людмила Чурсина. Фото © РИА Новости / Лев Иванов

Во второй раз Чурсина вышла замуж в 1983 году за океанолога Владимира Петровского. Но через два года супруги расстались.

Третий супруг Людмилы Алексеевны — сын Юрия Андропова, дипломат Игорь Андропов. После свадьбы актриса по настоянию мужчины добавила его фамилию к своей, став Чурсиной-Андроповой. Они были женаты с 1987-го по 1991 год. Как говорила актриса, отношения были бурными, и от мужа она уходила 13 раз. Больше Чурсина замуж не выходила, детей у неё также не было, но она много внимания уделяла племяннику Алексею и двоюродным внукам.

Реакция коллег и соболезнования

Соболезнования в связи со смертью Людмилы Чурсиной выразил актёр и режиссёр Андрей Носков:

— Смерть Людмилы Алексеевны — большая трагедия. Она вместе, например, с Сергеем Юрским, Кириллом Лавровым и другими представляла поколение великих деятелей культуры с уникальной актёрской школой. Мне очень грустно, что ещё одной легенды отечественного кинематографа, на чьих фильмах выросло не одно поколение людей, не стало, — сказал актёр. Они с Чурсиной были знакомы — вместе снимались в сериале «Дыши со мной» в 2010 году.

Дата и место прощания с Людмилой Чурсиной

Известно, что Людмилу Чурсину проводят в последний путь в Санкт-Петербурге 12 июня. Похороны пройдут на Сестрорецком кладбище. Памятные мероприятия будут и в московском Театре Российской армии.

Интересные факты о Людмиле Чурсиной

Людмила Чурсина могла сыграть главную роль в фильме «Сладкая женщина». Режиссёр Владимир Фетин решил сделать супруге подарок к 35-летию. Взялся за проект с условием, что роль получит Чурсина, а на роль Тихона пригласил Владимира Высоцкого. Но Людмила Алексеевна обиделась и наотрез отказалась сниматься. Мол, заранее у неё не спросили, готова ли она играть эту героиню, а персонаж Чурсиной совсем не понравился. В итоге роль ушла Наталье Гундаревой.

Чурсина лично видела звезду Голливуда Элизабет Тейлор. «Клеопатра» тогда снималась в Ленинграде в сказке «Синяя птица». Артистки даже обедали вместе. «У неё была очень интересная внешность — абсолютно два разных профиля. Один — женщины-вамп. Второй — наивного ребёнка, немножко капризного... С одной стороны она смотрелась старше, с другой — моложе, удивительно, была разнообразна и прекрасна!» — отмечала Людмила.

Людмила Чурсина в 40 лет получила звание Народной артистки СССР, став одной из самых молодых лауреаток, но относилась к этому с иронией и скепсисом. «Все эти «звания» — «советская Мерилин Монро», «звезда», «легенда» и так далее — абсолютно никогда меня не волновали. Знаете почему? Потому что так всё это поверхностно и нелепо... Мне кажется, гораздо важнее делать своё дело добросовестно и просто быть честной с собой и со своим зрителем», — утверждала легенда.

Людмила Чурсина имела прибалтийские корни. Актриса как-то призналась, что её отец был из Риги и его настощая фамилия Чурсиниас. Но её переиначивали на «Чурсинец», впоследствии сократив до «Чурсин».

В 2014 году Людмила Чурсина поддержала воссоединение Крыма с Россией, а в 2022-м — специальную военную операцию.

Заключение

Красавица Анфиса из «Угрюм-реки», царица, Настасья Филипповна, мама, бабушка, директор школы... Кого бы ни воплощала Людмила Чурсина, эта роль не забудется. Ведь женственность, несгибаемость, сила и честность вне времени. Как и наша блистательная актёрская школа, представителей которой, увы, становится всё меньше.

Авторы Екатерина Субботина