Тревожный сигнал. Почему не сдаётся квартира и как быстрее привлечь арендатора Оглавление Почему квартира может простаивать Как составить объявление для сдачи квартиры в аренду По какой цене сдавать квартиру Какие условия в объявлении могут отпугнуть арендатора Предложение на рынке аренды растёт, а наниматели становятся более требовательными. В такой ситуации часть собственников столкнулась с проблемой — объявление о сдаче квартиры висит, а звонков нет. Почему возникают такие проблемы и как привлечь надежного арендатора? 13 июня, 21:20 Стало известно, какие квартиры не хотят снимать. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Почему квартира может простаивать

Рынок аренды сегодня стал более конкурентным, и даже качественные квартиры в правильных локациях могут простаивать без арендаторов.

— Ключевой причиной простоя я бы назвал плохую подготовку объекта к сдаче. Уставший ремонт, дешёвая типовая меблировка, захламлённость лишней мебелью и личными вещами собственника создают общее ощущение неухоженности, которое не вызывает желания не то чтобы жить, но даже долго находиться в этой квартире. Также отсутствие хотя бы базового хоумстейджинга и слабые фотографии (низкого качества с плохим ракурсом или «пальцами в камере») значительно снижают просмотры и шанс, что потенциальный арендатор дойдёт до этапа реального показа, — отметил основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик.

Как составить объявление для сдачи квартиры в аренду

Очень важным фактором, отпугивающим арендаторов, является некачественное описание в объявлении: слишком краткое, либо, наоборот, слишком длинное, или шаблонное, сгенерированное нейросетью. Большинство потенциальных арендаторов предпочтут вариант, где не нужно звонить, чтобы уточнить детали, а в описании сразу есть вся информация о квартире и условиях проживания, без пустых рекламных клише.

— Крайне желательно также размещать хотя бы планировку квартиры, а лучше видео-рум-тур, чтобы потенциальные арендаторы сразу могли «разместить себя» в пространство, — пояснил Виктор Зубик.

По какой цене сдавать квартиру

Существенным барьером для быстрой сдачи квартиры в аренду остаётся завышенная ставка. Многие собственники сравнивают свою квартиру с соседними объявлениями, не учитывая различия в состоянии, ремонте и комплектации. Кроме того, часто собственники ориентируются не на реальные сделки, а на цены в агрегаторах, которые также могут быть лишь фантазиями других собственников.

— Отдельную проблему создаёт слабая коммуникация, когда собственник или агент долго не отвечает на звонки или не готов оперативно организовать показ. Это приводит к потере наиболее мотивированных арендаторов, которые принимают решение быстро, — добавил Виктор Зубик.

Какие условия в объявлении могут отпугнуть арендатора

Ещё одним ограничивающим фактором становятся чрезмерно жёсткие требования: запреты на детей, животных или визиты гостей, условия о частых визитах собственника. Особенно сильно отталкивает, если такие условия прописаны в объявлении в грубой форме. Всё это сужает круг потенциальных арендаторов и увеличивает срок экспозиции объекта.

— Негативное влияние оказывает и практика «серой» аренды, которая не только повышает риски для собственника, но и снижает доверие и ограничивает доступ к более платежёспособной аудитории, — добавил Виктор Зубик.

В таких условиях рынок всё больше уходит в сторону прозрачных и профессионально упакованных предложений. Для ускорения сдачи важно комплексно подходить к презентации объекта, ценообразованию и коммуникации с клиентами. В итоге выигрывают те собственники, которые рассматривают квартиру не как пассивный актив, а как продукт, требующий грамотного маркетинга.

Авторы Нина Важдаева