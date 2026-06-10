Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Нефть и Капитал

Еврокомиссия предложила проект 21-го пакета антироссийских санкций. По сообщению oilcapital.ru, новые ограничения предусматривают запрет на поставки в Россию танкеров для перевозки СПГ, а также сохранение на ближайшие шесть месяцев ценового потолка на нефть на уровне 44,1 доллара за баррель. Кроме того, под санкции могут попасть 30 судов так называемого теневого флота, 31 банковская организация, криптовалютные платформы и ряд компаний из Китая, Турции и ОАЭ. Для утверждения пакета потребуется согласие всех государств Евросоюза.

Ставропольский край

Онкологические заболевания продолжают оставаться одной из основных причин смертности на Ставрополье. По данным Роспотребнадзора, на долю рака приходится до 15% всех летальных исходов в регионе, пишет newstracker.ru. Наиболее распространенными остаются рак кожи, молочной и предстательной желез. Самые высокие показатели заболеваемости за период с 2015 по 2024 год зафиксированы в Труновском и Красногвардейском округах. Наиболее низкие - в Курском и Степновском.

Республика Удмуртия

В Удмуртии впервые планируют выпустить сборник фантастической прозы на удмуртском языке. Конкурс для авторов организован национальным журналом «Кенеш» при поддержке региональных властей, сообщает udm-info.ru. Прием произведений будет вестись до 8 сентября по двум номинациям.

Ростовская область

Хлебозавод «Юг Руси», ранее принадлежавший предпринимателю Сергею Кислову, перешел в государственную собственность. Об этом свидетельствуют обновленные данные системы СПАРК, сообщает rostovgazeta.ru. Предприятие было основано в 1992 году. Его создатель ранее был долларовым миллиардером и входил в список Forbes.

Республика Татарстан

В Татарстане снова активизировалась дискуссия о возможном переходе в другой часовой пояс. Поводом стало предложение депутата Руслана Юсупова вынести этот вопрос на референдум, сообщает inkazan.ru. Сторонники инициативы считают, что дополнительный световой час утром будет полезен жителям, тогда как противники указывают на необходимость перестройки транспортной системы и других инфраструктурных процессов. Дискуссия продолжается в соцсетях и не утихает годами.



Волгоградская область

Система автоматического дорожного контроля в Волгоградской области будет обновлена. ГКУ «Безопасный регион» приобретает 115 современных комплексов фотовидеофиксации общей стоимостью 276 млн рублей, сообщает novostivolgograda.ru. Новые камеры смогут распознавать иностранные номера, фиксировать превышение скорости, выезд за разметку, проезд на запрещающий сигнал светофора и отсутствие полиса ОСАГО. Оборудование планируют установить в Волгограде и Волжском до ноября.

Нижегородская область

Жители Нижнего Новгорода столкнулись с нехваткой препарата «Салофальк», который используется при лечении заболеваний кишечника. Лекарство отсутствует в продаже уже около двух недель, сообщает newsnn.ru. Пациенты отмечают, что доступные аналоги часто вызывают нежелательные побочные реакции. Обращения по поводу дефицита направлены в Минздрав и Росздравнадзор, однако информация о сроках возобновления поставок пока отсутствует. Препарат пропал и в соседних регионах, а в наличии он остается лишь в Санкт‑Петербурге.

Свердловская область

Губернатор Свердловской области Денис Паслер утвердил новую структуру распределения полномочий в региональном правительстве. По информации tagilcity.ru, глава региона сохранил под личным контролем финансовый блок, агропромышленный комплекс и направление по противодействию коррупции. Вопросы технологического развития переданы первому заместителю губернатора, а инфраструктурные проекты закреплены за профильным вице-премьером. Изменения направлены на повышение эффективности управления регионом.

Оренбургская область

В Оренбургской области спустя час после отмены режима ракетной опасности был введен сигнал угрозы атаки беспилотников. Соответствующее предупреждение начало действовать утром 10 июня, пишет 56orb.ru. Губернатор призвал жителей соблюдать меры предосторожности, сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на официальную информацию региональных властей.

Тюменская область

В Тюмени проводится проверка по факту нападения на подростка. По данным nashgorod.ru, мужчина нанес несовершеннолетнему удары металлическим прутом. Пострадавший был госпитализирован. По словам очевидцев, причиной конфликта стала ссора между подростками, один из которых является сыном нападавшего.

Омская область

Власти Омской области сообщили о завершении основных работ по ликвидации коммунальной аварии, из-за которой без водоснабжения остались жители трех районов, сообщает gorod55.ru. Подача воды в Исилькульский район будет возобновлена после полного наполнения резервуаров. Ранее крупная авария, оставившая без воды три района, была практически ликвидирована. Необходимые работы уже выполнили, однако подачу воды возобновят после наполнения резервуаров.

Карелия

В поселке Хелюля расследуют убийство местного жителя, сообщает karelinform.ru. . В конце мая между двумя мужчинами во время застолья произошел конфликт, в результате которого хозяин дома получил смертельные травмы. По версии следствия, подозреваемый после преступления закопал тело на участке и пытался скрыть произошедшее, рассказывая знакомым, что мужчина якобы уехал.

Приморский край

Двух гималайских медвежат, оставшихся без родителей из-за браконьеров, перевезли из Приморья на Урал, сообщает vostokmedia.com. Пятимесячные Форест и Гималай сначала проходили восстановление в реабилитационном центре «Тигр», а затем были отправлены спецрейсом в центр «Альфа» в Екатеринбурге. Специалисты отмечают, что в естественную среду обитания животные уже не вернутся и будут содержаться в условиях, максимально приближенных к природным.

Башкирия

В Башкортостане предлагают использовать беспилотники для контроля за работой такси. Соответствующую инициативу подготовил региональный Минтранс, сообщает Mkset.ru. Предполагается, что дроны и камеры смогут фиксировать нарушения перевозчиков, а инспекторы получат возможность оперативно проводить контрольные закупки при выявлении признаков нарушений. Общественное обсуждение проекта продлится до середины июня.

Краснодарский край

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьевв рамках ПМЭФ высказался о ситуации с мазутом на пляжах Анапы. Глава региона отметил, что следы нефтепродуктов на побережье были и ранее, а восприятие масштабов проблемы может быть субъективным, сообщает kubanpress.ru. При этом купальный сезон на курорте официально начался 1 июня.

Хабаровский край

За последний год в Хабаровском крае потерялись 1325 домашних животных, среди которых 777 собак и 548 кошек, сообщает transsibinfo.com. Количество таких случаев выросло на 7%. Но одновременно улучшились показатели поиска питомцев: около 78% животных возвращаются владельцам в течение недели. Специалисты отмечают, что летом чаще теряются кошки, а зимой собаки, которых часто пугают праздничные фейерверки.

Новосибирск

Во время посевных работ в Новосибирской области произошел смертельный несчастный случай, пишет atas.info. Трагедия случилась 6 июня ночью. Тракторист покинул кабину машины, которая продолжала движение с прицепленной автоматической сеялкой. Тракторист сорвался, упал сначала под колёса, а потом под сеялку.

Челябинская область

В Челябинске сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности водителя, который управлял автомобилем без водительского удостоверения и использовал незаконно установленный спецсигнал, сообщает kursdela.biz. Проводится проверка по поводу незаконной установки и использования устройств для подачи специальных световых сигналов (ч. 4 ст. 12.5 КоАП РФ). Также на него составили административные материалы за ряд грубых нарушений.

ХМАО

Житель Лангепаса стал фигурантом судебного разбирательства из-за публикации в социальной сети, сообщает muksun.fm. 23-летний мужчина разместил комментарий, сопроводив его изображением нацистской символики. Своими действиями югорчанин нарушил закон «О противодействии экстремистской деятельности» и требования закона, говорящего об увековечивании памяти о победе в Великой Отечественной войне.

Красноярский край

В детском оздоровительном лагере «Сокол» в Ачинском округе за медицинской помощью обратились 16 воспитанников, сообщает prmira.ru. По данным прокуратуры, один ребенок был госпитализирован с кишечной инфекцией средней степени тяжести, остальные проходят лечение амбулаторно.

Белгородская область

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области прокомментировал ситуацию вокруг ограничений на продажу топлива в канистры и заявил о намерении детально разобраться в вопросе, сообщает bel.ru. Кроме этого, в регионе обсуждают снижение темпов роста цен на вторичном рынке недвижимости и появление в городе новой синей дорожной разметки, обозначающей зону платной парковки.

Пермский край

Посетителям нового Пермского зоопарка стали доступны дополнительные сервисы. По информации properm.ru, на территории учреждения организовали прокат детских колясок и кресел-каталок для маломобильных граждан. Детские коляски можно арендовать за символическую плату, а кресла-каталки для маломобильных граждан предоставляются бесплатно.

Санкт-Петербург (Росбалт)