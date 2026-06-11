«Украли всё, что заработала»: Долина раскрыла, почему не надеется на возврат 176 миллионов

Мошенники лишили певицу Ларису Долину не только элитной квартиры, но и всех многолетних сбережений. Об этом артистка рассказала Пятому каналу.

Лариса Долина заявила, что у неё украли все деньги. Видео © Пятый канал

Звезда не надеется вернуть украденное, но всё же подала иск на 176 миллионов рублей к фигурантам дела.

«Их нужно наказывать — мошенников вообще всех, которые проводят такие жесточайшие махинации. Но верить в то, что я получу ту сумму, которая была заявлена… Не 176, а 113 миллионов — то есть те деньги, которые хотя бы за квартиру. Я уже не говорю о тех сбережениях, которые у меня были — у меня же украли всё!», — сказала певица.

По его словам, мошенники обокрали её до нитки, забрав не только квартиру, но и все деньги, которые она заработала.

Громкий скандал разгорелся в 2024 году: злоумышленники месяцами обрабатывали певицу, убедив участвовать в секретной операции. В итоге Долина продала квартиру в Хамовниках по заниженной цене, а вырученные деньги перевела аферистам. Новым собственником стала Полина Лурье, суд признал её добросовестным приобретателем, и артистке пришлось съехать.

Ранее Лариса Долина признавалась, что пока не может приобрести собственную квартиру и вынуждена снимать жильё. По её словам, ей предложили довольно неплохие условия аренды, однако она надеется, что со временем ей удастся выкупить новое жилище.