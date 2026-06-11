Мобильный оператор повысил устойчивость инфраструктуры с помощью нового решения для магистральной сети

Оператор повысил эффективность использования инфраструктуры связи, впервые запустив магистральную линию на базе компактных 400G-трансиверов. Это увеличивает пропускную способность каналов мобильной сети в 4 раза. Затраты на строительство таких линий снизились в 6 раз.

Классическая схема построения магистральных каналов предполагает использование маршрутизаторов, определяющих, куда именно должны быть направлены потоки данных, и дорогостоящих DWDM-транспондеров, которые передают информацию по оптоволоконному кабелю. Инженеры МегаФона оптимизировали процесс организации магистральных каналов с помощью компактных трансиверов производства отечественной компании.