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Мобильный оператор повысил устойчивость инфраструктуры с помощью нового решения для магистральной сети

Оператор повысил эффективность использования инфраструктуры связи, впервые запустив магистральную линию на базе компактных 400G-трансиверов. Это увеличивает пропускную способность каналов мобильной сети в 4 раза. Затраты на строительство таких линий снизились в 6 раз.

11 июня, 13:06
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Explode

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Explode

Классическая схема построения магистральных каналов предполагает использование маршрутизаторов, определяющих, куда именно должны быть направлены потоки данных, и дорогостоящих DWDM-транспондеров, которые передают информацию по оптоволоконному кабелю. Инженеры МегаФона оптимизировали процесс организации магистральных каналов с помощью компактных трансиверов производства отечественной компании.

Новое техническое решение особенно эффективно на участках магистральных линий с высокой концентрацией трафика. Пилотный канал соединил дата-центры оператора в Москве. Сократилась задержка, выросла скорость передачи данных для абонентов, снизился риск перегрузок.

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Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина
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