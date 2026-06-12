NMH и The BEST SHOW подарили воспитанникам детских домов «Светлый огонь» ко Дню России

В Липецке для воспитанников детских домов провели благотворительное огненно-пиротехническое шоу «Светлый огонь». Проект организовали News Media Holding совместно с театром The BEST SHOW в преддверии Дня России.

Благотворительное огненно-пиротехническое шоу «Светлый огонь» в Липецке.Видео © Life.ru

Постановка прошла под открытым небом. Шоу стало частью праздничной программы, приуроченной к государственному празднику.

Режиссёром-постановщиком выступила Ксения Сафи. В представлении объединили музыку, световые эффекты, пиротехнические элементы и живое выступление артистов.

Для детей этот вечер стал не просто развлекательной программой, а возможностью провести праздник в особенной атмосфере. Организаторы сделали акцент на тёплом и зрелищном формате, который можно смотреть всей компанией.

«Светлый огонь» показали как благотворительный проект для ребят, которым особенно важны внимание, новые впечатления и ощущение праздника. А уже сегодня в Туле в 21:00 на Казанской набережной состоится открытый показ шоу, которое сможет увидеть любой желающий.

День России отмечается 12 июня. В разных регионах к этой дате проходят концерты, городские программы, патриотические акции и благотворительные мероприятия.