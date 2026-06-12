7 звоночков: Как понять, что вы просто «запасной вариант»

В отношениях, где партнёр то приближает, то отдаляет, человек легко превращается в «запасной вариант» без ясных планов и настоящего движения навстречу. Распознать такие отношения можно по характерным признакам. К примеру, если партнёр появляется только когда удобно ему, игнорируя ваши планы, и активен лишь в моменты скуки или проблем, а когда ему становится легче — снова пропадает.

Кроме того, он избегает разговоров о будущем: уходит от тем про отпуск или статус отношений, отшучивается или предлагает «не усложнять», а статус остаётся непонятным — вас не представляют друзьям, не зовут на важные события, и вы боитесь задать прямой вопрос, чувствуя, что после ответа придётся что-то решать. Слова такого партнёра расходятся с делами: он говорит о важности и симпатии, но не появляется в трудную минуту и не делает шагов навстречу.

Он держит дистанцию при сближении — после хорошего вечера становится сухим, а после разговора о чувствах — резко занятым. При этом он оживает, когда чувствует, что вы готовы уйти: ревнует, говорит «не хочу терять», но как только вы снова рядом — неопределённость возвращается. В результате вы редко чувствуете спокойствие, анализируете каждое сообщение, ждёте ответа и пытаетесь угадать, всё ли нормально — это верный признак, что вас не выбирают до конца, пишет Леди Mail.

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