Путин и награждённые в Кремле сопроводили тост за победу троекратным «Ура!»
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Президент России поднял тост за победу после вручения госпремий и золотых звёзд Героев Труда. Торжественное мероприятие состоялось в Кремле.
Путин и награждённые в Кремле провозгласили троекратное «ура» за победу. Видео © Life.ru
Глава государства и участники встречи взяли бокалы с шампанским. Лидер РФ предложил особый ритуал для этого тоста.
«Если за победу, то тогда троекратное ура», — произнёс российский лидер.
Присутствующие в зале трижды громко прокричали «Ура!», сопроводив это поднятием напитка.
12 июня 2026 года в День России в Большом Кремлёвском дворце состоялась торжественная церемония вручения государственных наград, которую провёл президент Владимир Путин. Глава государства вручил золотые звёзды «Герой Труда Российской Федерации» и знаки лауреатов Государственных премий за 2025 год за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за правозащитную и благотворительную деятельность. В своём выступлении президент поздравил собравшихся с праздником, отметив, что страна встречает его с гордостью за свершения предков, и подчеркнул, что поддержка участников специальной военной операции становится для героев духовной опорой.
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