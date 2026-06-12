Путин и награждённые в Кремле сопроводили тост за победу троекратным «Ура!»

12 июня 2026 года в День России в Большом Кремлёвском дворце состоялась торжественная церемония вручения государственных наград, которую провёл президент Владимир Путин. Глава государства вручил золотые звёзды «Герой Труда Российской Федерации» и знаки лауреатов Государственных премий за 2025 год за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за правозащитную и благотворительную деятельность. В своём выступлении президент поздравил собравшихся с праздником, отметив, что страна встречает его с гордостью за свершения предков, и подчеркнул, что поддержка участников специальной военной операции становится для героев духовной опорой.