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12 июня, 15:22

Слив нечистот с участка Долиной в ручей ликвидируют в течение месяца

Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Сточные трубы на участке певицы Ларисы Долиной в Подмосковье, сбрасывавшие нечистоты в природный ручей, ликвидируют в течение месяца. Об этом пишет Mash со ссылкой на администрацию Мытищ.

  • Участок Ларисы Долиной в Подмосковье, где сточные трубы загрязняли ручей. Фото © Mash
    Участок Ларисы Долиной в Подмосковье, где сточные трубы загрязняли ручей. Фото © Mash
  • Участок Ларисы Долиной в Подмосковье, где сточные трубы загрязняли ручей. Фото © Mash
    Участок Ларисы Долиной в Подмосковье, где сточные трубы загрязняли ручей. Фото © Mash
  • Участок Ларисы Долиной в Подмосковье, где сточные трубы загрязняли ручей. Фото © Mash
    Участок Ларисы Долиной в Подмосковье, где сточные трубы загрязняли ручей. Фото © Mash

Участок Ларисы Долиной в Подмосковье, где сточные трубы загрязняли ручей. Фото © Mash

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Работы в деревне Протасово запланированы до 11 июля. Специалисты изолируют и затампонируют незаконный выпускной патрубок.

Министерство ЖКХ Московской области запросило у МВД проверку обстоятельств слива. Администрация муниципалитета уже провела выездное обследование территории.

Последствия устранят за счёт бюджета. После этого чиновники подсчитают экологический ущерб и взыщут сумму с певицы.

Ранее сообщалось, что из искусственного пруда на участке артистки по ржавым каналам текла болотная жижа. Она загрязнила ближайшие берега ручья, эксперты взяли пробы воды.

Ларисе Долиной грозит счёт на 100 миллионов из-за ручья у тайного участка
Ларисе Долиной грозит счёт на 100 миллионов из-за ручья у тайного участка

Котлован вырыли в 2001 году с использованием тяжёлой техники. Стоимость работ составила два миллиона рублей, вокруг водоёма построили гараж и два жилых дома.

В Росприроднадзор обратился саратовский бизнесмен Глеб Рыськов. Он требует остановить сброс жидкостей и определить урон, нанесённый почве и рельефу. Ранее Долиной уже грозил штраф за незаконное строительство пруда в защитной полосе ручья.

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