Слив нечистот с участка Долиной в ручей ликвидируют в течение месяца

Сточные трубы на участке певицы Ларисы Долиной в Подмосковье, сбрасывавшие нечистоты в природный ручей, ликвидируют в течение месяца. Об этом пишет Mash со ссылкой на администрацию Мытищ.







Работы в деревне Протасово запланированы до 11 июля. Специалисты изолируют и затампонируют незаконный выпускной патрубок.

Министерство ЖКХ Московской области запросило у МВД проверку обстоятельств слива. Администрация муниципалитета уже провела выездное обследование территории.

Последствия устранят за счёт бюджета. После этого чиновники подсчитают экологический ущерб и взыщут сумму с певицы.

Ранее сообщалось, что из искусственного пруда на участке артистки по ржавым каналам текла болотная жижа. Она загрязнила ближайшие берега ручья, эксперты взяли пробы воды.

Котлован вырыли в 2001 году с использованием тяжёлой техники. Стоимость работ составила два миллиона рублей, вокруг водоёма построили гараж и два жилых дома.

В Росприроднадзор обратился саратовский бизнесмен Глеб Рыськов. Он требует остановить сброс жидкостей и определить урон, нанесённый почве и рельефу. Ранее Долиной уже грозил штраф за незаконное строительство пруда в защитной полосе ручья.