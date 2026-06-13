Минюст США одобрил слияние Warner Bros. Discovery и Paramount за $111 млрд

Минюст США дал зелёный свет на слияние Warner Bros. Discovery и Paramount за $111 млрд, завершив восьмимесячную проверку и не потребовав продажи активов. Решение снимает главное препятствие для объединения медиагигантов.

Во время проверки Минюст изучил более двух миллионов документов и пришёл к выводу, что слияние вряд ли повредит конкуренции или потребителям, и способно усилить её, создав более крупного игрока на рынках стриминга, телевидения и кино.

Генеральный директор Paramount Дэвид Эллисон отвечал на вопросы антимонопольных чиновников около двух часов. Представитель Paramount приветствовал решение и заявил, что объединённая компания получит больше ресурсов для конкуренции с технологическими платформами. Paramount планирует закрыть сделку как можно скорее.

Однако одобрение Минюста США не исключает дальнейших рисков — генпрокурор Калифорнии Роб Бонта продолжает расследование и может подать иск с целью блокировки слияния, — заявили в его офисе.

Paramount утверждает, что слияние усилит конкурентоспособность против Netflix, увеличит кинопрокат и инвестиции в производство. Одновременно в Голливуде опасаются, что объединение приведёт к экономии за счёт сокращений, уменьшит число возможностей для авторов и усилит концентрацию власти в медиасфере.

Как писал Life.ru, руководство Warner Bros. Discovery вновь вернулось к обсуждению объединения с Paramount в феврале. Тогда поводом послужило обновлённое и более выгодное предложение от Paramount, поступившее на прошлой неделе.