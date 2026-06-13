У футболистов сборной Англии в США украли экипировку перед стартом на ЧМ-2026

Сборную Англии по футболу ограбили перед чемпионатом мира 2026 года. Перед одной из первых тренировок команды в американском Канзас-Сити неизвестные похитили часть игровой и тренировочной экипировки, пишет Daily Mail.

Из грузового фургона пропали игровые бутсы, официальные мячи турнира и другое оборудование, необходимое для подготовки команды. Сообщается, что после кражи в распоряжении сборной остался лишь один мяч. Среди пропавших вещей могли оказаться бутсы лидеров команды Гарри Кейна и Джуда Беллингема.

В Английской футбольной ассоциации сотрудничают с местной полицией для выяснения обстоятельств произошедшего и поиска похищенного имущества. По одной из версий, к инциденту могут быть причастны лица, отвечавшие за транспортировку груза.

Свой первый матч на чемпионате мира англичане проведут 17 июня против сборной Хорватии. Затем команда Томаса Тухеля сыграет с Ганой и Панамой.

А перед стартом ЧМ-2026 в американском городе Канзас-Сити недалеко от тренировочной базы сборной Англии произошла стрельба. Прибывшие на место полицейские обнаружили большую группу людей, которые начали разбегаться. В результате происшествия в больницы обратились девять человек.