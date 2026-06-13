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13 июня, 03:58

Один погиб и трое пострадали при атаке ВСУ на морской терминал в Темрюке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Очередная атака украинских беспилотников привела к трагедии в Темрюкском районе Краснодарского края. Там после налёта БПЛА начался пожар на морском терминале. В результате инцидента погиб один человек. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Этой ночью украинские БПЛА атаковали Темрюкский район. В результате падения обломков беспилотников произошло возгорание на морском терминале. К сожалению, один человек погиб», — указал он.

Кроме этого, по предварительным данным, в результате налёта дронов ВСУ пострадали три человека. Сейчас с ними работают врачи.

С крупным пожаром борются 96 специалистов МЧС. На месте происшествия продолжают работать сотрудники специальных и экстренных служб.

Силы ПВО отразили налёт 185 украинских дронов днём 12 июня
Силы ПВО отразили налёт 185 украинских дронов днём 12 июня

Ранее средства противовоздушной обороны России ликвидировали два украинских беспилотника на подлёте к Москве. Всего за день сбили 27 летевших на столицу БПЛА.

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Лия Мурадьян
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