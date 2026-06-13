ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июня, 07:33

Россиянке грозит до 20 лет тюрьмы за ввоз анальгетика из Китая

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Уголовное дело возбудили против россиянки за попытку ввезти из Китая противовоспалительный препарат, в составе которого оказалось вещество, запрещённое в России. Об этом пишет газета «Известия».

Женщина везла 132 пакетика с порошком общим весом 127 граммов и не задекларировала их на границе. Раньше это лекарство продавалось на российских маркетплейсах, но потом его продажу запретили. Вещество, которое в нём содержится, быстро вызывает привыкание и тяжёлую ломку.

Юрист Екатерина Краснова пояснила, что ввоз такого препарата без разрешения госорганов и медкомиссий могут признать контрабандой. Уссурийская таможня возбудила дело. Экспертиза нашла в составе дигидрокодеин — это опиоидный анальгетик, его оборот в России строго запрещён. По статье о контрабанде наркотиков женщине грозит до 20 лет тюрьмы.

Такие же дела регулярно заводят на моряков на Сахалине — у них изымают десятки и сотни упаковок того же препарата. В марте 2025 года генконсульство Японии в Южно-Сахалинске официально предупредило россиян и японцев, что ввозить его нельзя.

Зоопарк в чемодане: Дубайские инспекторы нашли в багаже целый террариум с исчезающими видами
Зоопарк в чемодане: Дубайские инспекторы нашли в багаже целый террариум с исчезающими видами

Ранее мужчина пытался провезти из Дубая 330 бриллиантов в штанах. Он прибыл ночным рейсом в Шереметьево и не стал указывать наличие драгоценностей в декларации. При этом у таможни уже была оперативная информация, поэтому его остановили для проверки.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Япония
  • Китай
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar