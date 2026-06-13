Россиянке грозит до 20 лет тюрьмы за ввоз анальгетика из Китая

Уголовное дело возбудили против россиянки за попытку ввезти из Китая противовоспалительный препарат, в составе которого оказалось вещество, запрещённое в России. Об этом пишет газета «Известия».

Женщина везла 132 пакетика с порошком общим весом 127 граммов и не задекларировала их на границе. Раньше это лекарство продавалось на российских маркетплейсах, но потом его продажу запретили. Вещество, которое в нём содержится, быстро вызывает привыкание и тяжёлую ломку.

Юрист Екатерина Краснова пояснила, что ввоз такого препарата без разрешения госорганов и медкомиссий могут признать контрабандой. Уссурийская таможня возбудила дело. Экспертиза нашла в составе дигидрокодеин — это опиоидный анальгетик, его оборот в России строго запрещён. По статье о контрабанде наркотиков женщине грозит до 20 лет тюрьмы.

Такие же дела регулярно заводят на моряков на Сахалине — у них изымают десятки и сотни упаковок того же препарата. В марте 2025 года генконсульство Японии в Южно-Сахалинске официально предупредило россиян и японцев, что ввозить его нельзя.

Ранее мужчина пытался провезти из Дубая 330 бриллиантов в штанах. Он прибыл ночным рейсом в Шереметьево и не стал указывать наличие драгоценностей в декларации. При этом у таможни уже была оперативная информация, поэтому его остановили для проверки.