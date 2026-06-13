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Регион
13 июня, 08:13

Не стрижёт ногти, экономит на еде: Как живёт гений-затворник Перельман после отказа от $1 млн

Журналисты узнали, как живёт математик Перельман, которому исполнилось 60 лет

Обложка © ТАСС / Руслан Шамуков

Обложка © ТАСС / Руслан Шамуков

Григорий Перельман — математик, доказавший гипотезу Пуанкаре и отказавшийся от миллиона долларов, — уже более 20 лет живёт в типовой девятиэтажке на рабочей окраине Петербурга, в Купчине. 13 июня гению исполняется 60 лет. Его окна легко узнать: деревянные рамы — едва ли не единственные во всём доме.

Почтовый ящик завален не спамом, а рукописными письмами от поклонников, которые Перельман не читает. Его соседки рассказали, что учёный выходит за продуктами, гуляет, но дальше «здрасте» диалог не идёт. Продавцы в ближайшем супермаркете отметили, что математик покупает разное, но в основном товары социальной категории или по акциям.

«Перельман бывает у нас, может, раз в месяц, может, чаще. Он всё такой же: волосы взъерошенные, длиннющие ногти. Что новенького? Вот медицинскую маску перестал носить. А ещё с нами здороваться начал», — рассказали продавцы корреспонденту kp.ru.

Петербургская художница нарисовала грудью портрет Григория Перельмана
Петербургская художница нарисовала грудью портрет Григория Перельмана

Кстати, жители Северной столицы довольно трепетно относятся к своему земляку. В 2016 году петербуржцы поздравили Перельмана с юбилеем концертом под его окнами. Горожане принесли к дому юбиляра огромный баннер с его изображением.

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Борис Эльфанд
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