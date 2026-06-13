Не стрижёт ногти, экономит на еде: Как живёт гений-затворник Перельман после отказа от $1 млн

Григорий Перельман — математик, доказавший гипотезу Пуанкаре и отказавшийся от миллиона долларов, — уже более 20 лет живёт в типовой девятиэтажке на рабочей окраине Петербурга, в Купчине. 13 июня гению исполняется 60 лет. Его окна легко узнать: деревянные рамы — едва ли не единственные во всём доме.

Почтовый ящик завален не спамом, а рукописными письмами от поклонников, которые Перельман не читает. Его соседки рассказали, что учёный выходит за продуктами, гуляет, но дальше «здрасте» диалог не идёт. Продавцы в ближайшем супермаркете отметили, что математик покупает разное, но в основном товары социальной категории или по акциям.

«Перельман бывает у нас, может, раз в месяц, может, чаще. Он всё такой же: волосы взъерошенные, длиннющие ногти. Что новенького? Вот медицинскую маску перестал носить. А ещё с нами здороваться начал», — рассказали продавцы корреспонденту kp.ru.

Кстати, жители Северной столицы довольно трепетно относятся к своему земляку. В 2016 году петербуржцы поздравили Перельмана с юбилеем концертом под его окнами. Горожане принесли к дому юбиляра огромный баннер с его изображением.