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13 июня, 18:04

ВС РФ поразили три пункта дислокации ВСУ в районе Краматорска

ВС РФ обнаружили и поразили три пункта временной дислокации ВСУ Краматорском районе ДНР. Об этом сообщило Минобороны.

Поражение ПВД ВСУ в Донецкой Народной Республике. Видео © Telegram / Минобороны России

«Обнаружены пункты временной дислокации 10-й огшбр ВСУ в районе населённого пункта Рай-Александровка, 63-й омбр ВСУ в районе населённого пункта Щурово и 60-й омбр ВСУ в районе города Лиман», — говорится в сообщении.

Далее по ПВД противника были нанесены удары с применением авиабомб ФАБ-250-270, ФАБ-500 и ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции.

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Обложка © Telegram / Минобороны России

Матвей Константинов
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