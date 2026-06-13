ВС РФ поразили три пункта дислокации ВСУ в районе Краматорска

ВС РФ обнаружили и поразили три пункта временной дислокации ВСУ Краматорском районе ДНР. Об этом сообщило Минобороны.

Поражение ПВД ВСУ в Донецкой Народной Республике. Видео © Telegram / Минобороны России

«Обнаружены пункты временной дислокации 10-й огшбр ВСУ в районе населённого пункта Рай-Александровка, 63-й омбр ВСУ в районе населённого пункта Щурово и 60-й омбр ВСУ в районе города Лиман», — говорится в сообщении.