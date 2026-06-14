Трамп снова пригрозил противникам секретным «дискомбобулятором»
Обложка © truthsocial.com/realDonaldTrump
Президент США Дональд Трамп снова предупредил оппонентов о наличии у него секретного оружия под названием «дискомбобулятор». Американский лидер использует термин «Discombobulator» для обозначения этого средства поражения. По словам Трампа, оружие применяли во время операции в Венесуэле в январе 2026 года. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
Глава американского государства опубликовал фотографию. На снимке он стоит на палубе авианосца и смотрит в бинокль. В объектив попадают суда под флагом США и истребители.
«Вас дискомбобулируют», — подписал изображение Дональд Трамп.
Президент не стал уточнять, кому именно адресована эта угроза.
Стои отметить, что слово discombobulated — это английское прилагательное, которое переводится как «сбитый с толку», «растерянный», «дезориентированный» или «встревоженный».
Напомним, в январе Трамп заявлял, что при захвате венесуэльского лидера Николаса Мадуро США использовали секретное дезориентирующее оружие «дискомбобулятор». Позже американский лидер рассказал о своем личном вкладе в разработку супероружия. По его версии, «дискомбобулятор» способен полностью вывести из строя всю технику противника.
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