Трамп снова пригрозил противникам секретным «дискомбобулятором»

Президент США Дональд Трамп снова предупредил оппонентов о наличии у него секретного оружия под названием «дискомбобулятор». Американский лидер использует термин «Discombobulator» для обозначения этого средства поражения. По словам Трампа, оружие применяли во время операции в Венесуэле в январе 2026 года. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Глава американского государства опубликовал фотографию. На снимке он стоит на палубе авианосца и смотрит в бинокль. В объектив попадают суда под флагом США и истребители.

«Вас дискомбобулируют», — подписал изображение Дональд Трамп.

Президент не стал уточнять, кому именно адресована эта угроза.

Стои отметить, что слово discombobulated — это английское прилагательное, которое переводится как «сбитый с толку», «растерянный», «дезориентированный» или «встревоженный».