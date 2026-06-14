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14 июня, 12:51

14-летняя сестра Бруклина Бекхэма пыталась навестить брата, но её никто не встретил

Сестра приехала к Бруклину Бекхэму после церемонии отца, но не застала его дома

Обложка © ТАСС / Zuma / Stephen Lock, AP / Scott Roth

Обложка © ТАСС / Zuma / Stephen Lock, AP / Scott Roth

14-летняя дочь Дэвида и Виктории Бекхэм отправилась в Лос-Анджелес к старшему брату сразу после того, как отец получил звезду на голливудской «Аллее славы». Но визит оказался неудачным: Бруклина и его супруги Николы Пельц не было дома — Харпер приехала без предупреждения.

Девушка подъехала к особняку в Беверли-Хиллз, но через несколько секунд уехала. По данным Page Six, супруги находились за городом. Харпер отправилась на встречу сразу после семейного мероприятия, где Бекхэмы почти в полном составе поддерживали Дэвида. Бруклин и Никола Пельц стали единственными, кто не пришёл.

Эта попытка примирения произошла на фоне затяжного конфликта: ранее Бруклин публично обвинил родителей в контроле над образом семьи в СМИ и заявил, что не хочет возвращаться к прежним отношениям.

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СМИ утверждают, что причиной ссоры стал ультиматум супруги Бруклина — актрисы Николы Пельц. Якобы она заставила его выбирать между женой и родителями. Сообщается, что Бруклин уже нанял юристов и намерен общаться с семьёй только через адвокатов. По его словам, никакой любви в клане Бекхэмов нет, а всё, что от него осталось, — это бренд.

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Владимир Озеров
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