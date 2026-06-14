14-летняя сестра Бруклина Бекхэма пыталась навестить брата, но её никто не встретил

14-летняя дочь Дэвида и Виктории Бекхэм отправилась в Лос-Анджелес к старшему брату сразу после того, как отец получил звезду на голливудской «Аллее славы». Но визит оказался неудачным: Бруклина и его супруги Николы Пельц не было дома — Харпер приехала без предупреждения.

Девушка подъехала к особняку в Беверли-Хиллз, но через несколько секунд уехала. По данным Page Six, супруги находились за городом. Харпер отправилась на встречу сразу после семейного мероприятия, где Бекхэмы почти в полном составе поддерживали Дэвида. Бруклин и Никола Пельц стали единственными, кто не пришёл.

Эта попытка примирения произошла на фоне затяжного конфликта: ранее Бруклин публично обвинил родителей в контроле над образом семьи в СМИ и заявил, что не хочет возвращаться к прежним отношениям.