Леопарды, грабители и слёзы Адвоката: как ЧМ-2026 в США уже превратился в балаган Оглавление Судейский скандал: депортация африканского арбитра Иран бежит из США после каждого матча У сборной Англии спёрли бутсы и футболки 78-летний Адвокат заплакал перед матчем с Германией Водопойные паузы убивают динамику футбола Леопардовые шкуры вместо пиджаков у футболистов ФИФА заставила Гаити перешить форму из-за флага Италия в ярости после шутки главы ФИФА Life.ru рассказывает о громких историях и событиях, которые произошли на старте чемпионата мира по футболу 2026 года. Чемпионат в США начался с краж, стрельбы и депортаций. 15 июня, 13:19 Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © GPTChat, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / england, theo_bongonda

11 июня 2026 года в США, Канаде и Мексике стартовал долгожданный для многих чемпионат мира по футболу. Турнир в 2026 году стал историческим: впервые соревнования проходят сразу в трёх странах, а число участников расширено до 48 команд (вместо привычных 32). Мы уже увидели много ярких голов, удалений, неожиданных побед и обидных поражений.

Расскажем о самых резонансных историях стартовых дней мирового первенства.

Судейский скандал: депортация африканского арбитра

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / omar_artan

Лучший арбитр Африки 2025 года по версии КАФ Омар Абдулкадир Артан должен был войти в историю как первый сомалиец, обслуживающий матчи чемпионата мира. Однако 6 июня, когда арбитр прибыл в Майами, его задержали на границе и отправили обратно в Турцию.

По данным СМИ, сотрудники таможенно-пограничной службы США в ходе дополнительной проверки выявили якобы связь Артана с лицами, подозреваемыми в причастности к террористическим группам. И хоть у арбитра была на руках действующая американская виза, власти всё равно применили строгие меры, отметив, что страна происхождения судьи входит в список государств с миграционными ограничениями.

Директор целевой группы Белого дома по чемпионату мира Эндрю Джулиани подтвердил наличие «веской причины» для запрета на въезд, сославшись на данные Департамента внутренней безопасности США. Эта история вызвала большой резонанс в СМИ. УЕФА даже пригласил сомалийца отработать на Суперкубке между «ПСЖ» и «Астон Виллой» 12 августа, а ФИФА встала на сторону арбитра и гарантировала ему выплату полного гонорара за матчи турнира.

На родине судью встретили как героя. На стадионе ему устроили бурные овации, а болельщики качали на руках.

Иран бежит из США после каждого матча

История с арбитром — не единственная. Так, например, сборная Ганы начала чемпионат мира без одной из своих главных звёзд, полузащитника Томаса Партея. Ему отказали во въезде в Канаду, хотя в США его пустили. Причины отказа не раскрываются, но СМИ связывают ситуацию с уголовным делом против футболиста. Летом 2025 года лондонская полиция предъявила футболисту обвинения по нескольким эпизодам изнасилования.

С визовыми сложностями сталкивались и другие участники чемпионата. Нападающего сборной Ирака Аймена Хуссейна семь часов допрашивали при въезде в США. Глава федерации футбола Палестины Джибриль Раджуб не смог получить американскую визу, хотя его страна не участвует в турнире.

А сборная Ирана вообще после каждой игры вынуждена покидать американскую территорию и возвращаться на базу в Мексику из‑за военного конфликта со Штатами. Кроме того, они остались без своего фотографа Талала Салаха, которого сначала задержали на границе, а потом депортировали.

У сборной Англии спёрли бутсы и футболки

У англичан украли бутсы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / england

Футболисты сборной Англии столкнулись с чередой неприятностей ещё до старта турнира. Сначала возле базы команды в Канзас-Сити произошла стрельба с девятью пострадавшими. Затем во Флориде игроки пережили землетрясение магнитудой 6,1, которое стало самым сильным в этом районе впервые за 150 лет. А товарищеский матч с Коста-Рикой отложили на час из-за погодных условий.

Но кульминацией стал инцидент перед первой тренировкой в Канзас-Сити: у команды похитили вещи на сумму около $18 000. Среди украденного — четыре пары бутс, пять пар обуви, три подписанные футболки и мяч чемпионата мира. Об этом сообщила вещательная корпорация BBC со ссылкой на прокуратуру округа Джексон (штат Миссури).

78-летний Адвокат заплакал перед матчем с Германией

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат, хорошо известный в России по успешной работе в санкт-петербургском «Зените», стал самым возрастным наставником в истории чемпионатов мира. На момент игры против Германии ему было 78 лет, 8 месяцев и 16 дней.

Его команда не смогла противостоять мощной бундестим и проиграла со счётом 1:7. Однако в первом тайме футболисты из Кюрасао уверенно противостояли натиску соперника и даже смогли сравнять счёт (1:1). Единственный гол у команды забил Ливано Комененсия, который болельщики и игроки очень бурно отмечали. Ведь это их первый в истории мяч на чемпионатах мира!

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат. Фото © Getty Images / Steph Chambers - FIFA

Адвокат эмоционально воспринял свой рекорд. Ещё до старта матча он не сдержал слёз. Для 78-летнего тренера это был непростой путь. Он сенсационно вывел команду на мундиаль, а потом был вынужден оставить свой пост из-за болезни дочери. Однако накануне турнира голландец всё же вернулся в команду и смог установить личный рекорд на третьем для себя чемпионате мира.

«Маленький генерал» участвовал как тренер на ЧМ-1994 в США. Тогда он возглавлял сборную Голландии, которая в итоге дошла до 1/4 финала. В 2006 году он ездил на мундиаль со сборной Южной Кореи (третье место в группе).

Водопойные паузы убивают динамику футбола

Подверглись массовой критике обязательные паузы на водопой дважды за матч. Эта практика, привычная для американского спорта, вызвала волну негодования со стороны европейских тренеров. Наставник сборной Швеции Грэм Поттер одним из первых выразил недовольство: «Уже можно сказать, что они определённо меняют динамику потому, что вместо двух таймов игра делится на четверти. Если команда имеет преимущество, его можно потерять после паузы».

Согласился с ним и главный тренер сборной США Маурисио Почеттино: «Мне это не нравится. Я поддерживаю такие паузы, только когда условия действительно экстремальные».

Известный немецкий специалист Юрген Клопп в эфире ZDF выразил более жёсткую позицию: «Футбол взят в заложники руководителями, которые сидят в офисах с кондиционерами. Матч чемпионата мира должен течь как река. Вместо этого мы строим плотины прямо посреди русла, чтобы там появилась реклама».

Оказалось, что во время пауз на водопой на американском ТВ показывают рекламу. Удивительно было и то, что во время первого матча Мексика – ЮАР арбитр даже задерживал начало игры, пока не закончилась реклама в эфире.

Леопардовые шкуры вместо пиджаков у футболистов

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / theo_bongonda

Сборная ДР Конго впервые за 52 года смогла отобраться на чемпионат мира. И не успев ещё даже выйти на поле, команда привлекла к себе всеобщее внимание.

Футболисты появились в аэропорту Хьюстона в строгих деловых костюмах с леопардовыми шкурами и брошками от дизайнера Элвина Мака. Наряды мгновенно разлетелись по соцсетям и стали одним из позитивных трендов турнира.

ФИФА заставила Гаити перешить форму из-за флага

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / haiti_futball

В то же время сборная Гаити была вынуждена экстренно менять дизайн формы. Дело в том, что ФИФА не одобрила принт с флагом и силуэтами, отсылающий к битве при Вертьере 1803 года. Экипировщик Saeta заявил, что дизайн задумывался как дань уважения, но ФИФА сочла элементы неоднозначными.

Пострадала и сборная Египта. Команду обязали убрать семь звёзд с формы (они символизировали победы в Кубке африканских наций) и заменить золотой цвет надписей. А команде Сенегала также запретили использовать звезду за победу в Кубке Африки. Согласно правилам ФИФА, звёзды над эмблемой показывают количество трофеев сборной на чемпионатах мира.

Италия в ярости после шутки главы ФИФА

Глава ФИФА Джанни Инфантино, рассуждая о возможном расширении чемпионата мира до 64 команд, позволил себе шутку в адрес Италии, которая в третий раз подряд не попала на турнир: «Наверное, с 64 командами Италия смогла бы квалифицироваться. Мы могли бы даже расширить турнир до 208, чтобы посмотреть, смогут ли они отобраться».

Слова вызвали возмущение в Италии. Министр спорта Андреа Абоди пообещал лично переговорить с Инфантино. Примечательно, что у главы ФИФА есть итальянские корни.

Авторы Галина Глазко