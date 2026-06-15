Министерство иностранных дел России объявило о вынесении единогласного решения международным арбитражем в пользу российской стороны по вопросам, касающимся прав прибрежного государства в Чёрном море, Азовском море и Керченском проливе. Ведомство подчеркнуло значимость этого решения, отметив его геополитическое, международно-правовое и историческое измерение.

«Арбитраж в составе пяти независимых арбитров из Алжира, Великобритании, Мексики, РФ и Республики Кореи вынес единогласное решение. Дело, имеющее крупное геополитическое, международно-правовое и историческое измерение, завершилось убедительной победой РФ», — говорится в сообщении министерства.

По сообщению внешнеполитического ведомства, в понедельник в Гааге был поставлен финальный аккорд в десятилетнем разбирательстве между Россией и Украиной. Украинские усилия по оспариванию российского суверенитета над Крымом и прилегающими водами потерпели полный провал.

Ключевые итоги арбитража: Украина не смогла добиться удовлетворения своих многочисленных претензий, обвиняя Россию в нарушении Конвенции ООН по морскому праву.

Арбитраж в Гааге отказал Украине в каких-либо «компенсациях» или «репарациях» от России за использование ресурсов в крымской акватории.

Неудачей закончилась попытка Киева, при поддержке Запада, объявить Керченский пролив международным, что позволило бы судам любых стран, включая военные, свободно проходить через него.

Требование о демонтаже Крымского моста было отклонено арбитрами как необоснованное.

Все обвинения в экологическом ущербе, якобы нанесённом Россией в районе Крыма, также были отвергнуты.

МИД России расценил решение арбитража как серьезное поражение Украины и западных стран в их юридической кампании против РФ.