Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июня, 15:06

Россия выиграла 10-летний морской арбитраж у Украины — все претензии Киева отклонены

Гаагский арбитраж отклонил все требования Украины к России по морскому праву

Геленджикская бухта. Обложка © ТАСС / Виталий Тимкив

Геленджикская бухта. Обложка © ТАСС / Виталий Тимкив

Министерство иностранных дел России объявило о вынесении единогласного решения международным арбитражем в пользу российской стороны по вопросам, касающимся прав прибрежного государства в Чёрном море, Азовском море и Керченском проливе. Ведомство подчеркнуло значимость этого решения, отметив его геополитическое, международно-правовое и историческое измерение.

«Арбитраж в составе пяти независимых арбитров из Алжира, Великобритании, Мексики, РФ и Республики Кореи вынес единогласное решение. Дело, имеющее крупное геополитическое, международно-правовое и историческое измерение, завершилось убедительной победой РФ», — говорится в сообщении министерства.

По сообщению внешнеполитического ведомства, в понедельник в Гааге был поставлен финальный аккорд в десятилетнем разбирательстве между Россией и Украиной. Украинские усилия по оспариванию российского суверенитета над Крымом и прилегающими водами потерпели полный провал.

Ключевые итоги арбитража:

  • Украина не смогла добиться удовлетворения своих многочисленных претензий, обвиняя Россию в нарушении Конвенции ООН по морскому праву.
  • Арбитраж в Гааге отказал Украине в каких-либо «компенсациях» или «репарациях» от России за использование ресурсов в крымской акватории.
  • Неудачей закончилась попытка Киева, при поддержке Запада, объявить Керченский пролив международным, что позволило бы судам любых стран, включая военные, свободно проходить через него.
  • Требование о демонтаже Крымского моста было отклонено арбитрами как необоснованное.
  • Все обвинения в экологическом ущербе, якобы нанесённом Россией в районе Крыма, также были отвергнуты.

МИД России расценил решение арбитража как серьезное поражение Украины и западных стран в их юридической кампании против РФ.

ООН обвинили в двойных стандартах по отношению к Крыму и Донбассу
ООН обвинили в двойных стандартах по отношению к Крыму и Донбассу

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar