Трагедия, изменившая всё: Жена пропавшего на рейсе MH370 россиянина стала психологом в США

После исчезновения рейса Malaysia Airlines MH370 в 2014 году супруга единственного россиянина на борту кардинально изменила жизнь и стала психоаналитическим консультантом в США. Сейчас она помогает людям переживать утраты и тяжёлые жизненные кризисы. Об этом стало известно SHOT.

Николай Бродский и Елена Бродская. Фото © Telegram / SHOT

История Елены Бродской связана с трагедией, произошедшей с её мужем Николаем, который находился на борту пропавшего самолёта. После исчезновения супруга женщина продолжила развивать семейный туристический бизнес в Иркутске. Позднее переезд в США стал следующим этапом её жизни — там проживает старший сын семьи Джонатан.

Семья Бродских. Фото © Telegram / SHOT

Интерес к психологии со временем перерос в профессиональную деятельность, и сейчас она работает психоаналитическим консультантом в Сиэтле. Практика специалиста направлена на помощь людям, переживающим утраты, страхи и эмоциональные кризисы. Младший сын семьи остался жить в Иркутске, сохранив связь с Россией.

Трагедия рейса MH370 произошла в марте 2014 года на маршруте Куала-Лумпур — Пекин. Спустя примерно 40 минут после взлёта пилот передал последнее сообщение: «Good night, Malaysian Three Seven Zero (Спокойной ночи, Малазиец Три Семь Ноль)», после чего самолёт исчез с радаров и резко изменил курс. Поиски продолжались более десяти лет и охватили свыше 140 тысяч квадратных километров Индийского океана, однако ни обломков, ни точного места крушения найти не удалось.

Власти Малайзии признали всех пассажиров рейса предположительно погибшими, а отдельные государства оформили им официальный статус погибших. Семья Бродского получила компенсацию около 175 тысяч долларов, что по текущему курсу составляет примерно 13,7 млн рублей. Перед вылетом Николай Бродский успел отправить жене последнее сообщение, направляясь домой в Иркутск, после чего связь с ним оборвалась навсегда.

Ранее сообщалось, что поиски пропавшего в 2014 году малайзийского Boeing 777 рейса MH370 вновь не принесли результатов. Новый этап поисковой операции, проводимой британо-американской компанией Ocean Infinity, оказался без значимых находок. В период с 6 по 15 января судно «Армада 86 05» обследовало около 7,2 тысячи квадратных километров морского дна.