В Саратове 11 человек пострадали в ДТП с пассажирской «Газелью»
Обложка © Служба спасения Саратовской области
В Гагаринском районе Саратова произошло ДТП с пассажирской «Газелью» и легковым автомобилем Lada. В результате аварии пострадали 11 человек, сообщили в областной службе спасения.
Сообщение о столкновении поступило в службу 112 утром 16 июня. Авария произошла вблизи посёлка Соколовый.
По данным спасателей, среди пострадавших девять человек находились в «Газели», ещё двое — в легковом автомобиле.
Реанимационная служба облспаса доставила в больницу мужчину 1967 года рождения. Остальных пострадавших передали медикам скорой помощи.
На месте работали экстренные службы. Все обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.
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