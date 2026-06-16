В Саратове 11 человек пострадали в ДТП с пассажирской «Газелью»

В Гагаринском районе Саратова произошло ДТП с пассажирской «Газелью» и легковым автомобилем Lada. В результате аварии пострадали 11 человек, сообщили в областной службе спасения.

Сообщение о столкновении поступило в службу 112 утром 16 июня. Авария произошла вблизи посёлка Соколовый.

По данным спасателей, среди пострадавших девять человек находились в «Газели», ещё двое — в легковом автомобиле.

Реанимационная служба облспаса доставила в больницу мужчину 1967 года рождения. Остальных пострадавших передали медикам скорой помощи.

На месте работали экстренные службы. Все обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.