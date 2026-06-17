Будут цвести до осени: Всё о правильной подкормке растений в июне и топ удобрений Оглавление Почему июньская подкормка так важна Какие удобрения нужны растениям в июне — обзор и назначение Органические удобрения Минеральные удобрения Комплексные и органоминеральные смеси Календарь подкормок на июнь: что, когда и для каких культур Как понять, чего не хватает растению, — признаки дефицита Нехватка азота Нехватка фосфора Нехватка калия Нехватка кальция Нехватка магния Нехватка железа Правила безопасности: как не сжечь растения Народные рецепты удобрений Зелёное удобрение из крапивы Настой коровяка или куриного помёта Зольный раствор Дрожжевая подкормка Ответы на частые вопросы Можно ли смешивать органические и минеральные удобрения? Как часто нужно подкармливать томаты в июне? Что делать, если перекормил растение? Какие удобрения лучше для цветущей клубники? Можно ли подкармливать в жару? Заключение Чем подкормить огород и сад в июне: органика, минеральные и народные удобрения. Таблица подкормок по культурам, признаки нехватки элементов, правила внесения. Календарь садовода на лето 16 июня, 22:15 Как правильно подкармливать растения в июне: подробный календарь и рецепты. Обложка © ChatGPT

Июнь — время, когда огород и сад требуют особого внимания и правильного питания. Мы собрали полный гид по летней подкормке: от органики до минеральных комплексов, с дозировками, графиком и народными рецептами. Узнайте, чем подкормить ваши растения сейчас, чтобы осенью собрать рекордный урожай.

Почему июньская подкормка так важна

В июне большинство садовых и огородных культур находятся на пике вегетации: активно наращивают зелёную массу, закладывают бутоны, формируют завязи. Именно в этот период растения потребляют питательные вещества особенно интенсивно, быстро истощая запасы почвы. Если не подкормить их в нужный момент, есть риск потерять не только в урожайности, но и в иммунитете растений — они становятся уязвимы к болезням и вредителям.

Дополнительное питание в июне решает сразу несколько задач: стимулирует рост и цветение, помогает завязи не осыпаться, укрепляет корневую систему и повышает лёжкость будущего урожая. Пропустить этот месяц — значит работать вхолостую всё остальное лето.

Какие удобрения нужны растениям в июне — обзор и назначение

Прежде чем браться за лейку с раствором, важно понять, чем различаются основные типы питания. Запомним: растениям нужны три макроэлемента: азот (N) — отвечает за рост листьев и побегов; фосфор (P) — необходим для крепких корней, завязи и цветения; калий (K) — обеспечивает качество плодов и устойчивость к стрессам.

Органические удобрения

Какие органические удобрения надо вносить в июне. Фото © ChatGPT

Органика действует медленно и мягко: она улучшает структуру почвы, насыщает её микрофлорой и обеспечивает растения питанием в течение всего сезона. Основные варианты для июня:

Коровяк — разводят 1:10 с водой и вносят под корень из расчёта 3–5 литров на 1 м². Содержит азот и калий, отлично подходит для томатов, огурцов, капусты.

Куриный помёт — более концентрированный, его разбавляют 1:20. Норма внесения — 2–3 литра на квадратный метр. Важно: свежий помёт способен сжечь корни, поэтому обязательно используйте перебродивший настой.

Компост и перегной — вносят в качестве мульчи слоем 3–5 см или заделывают в почву (3–5 кг на 1 квадратный метр). Универсальны для всех культур.

Зола — природный источник калия и кальция (содержит до 30% K₂O). Вносят в сухом виде (100–200 г на 1 квадратный метр) или в виде раствора (200 г на 10 л воды). Несовместима с азотными удобрениями — вносите с разницей в 1–2 недели.

Зелёное удобрение — настой из скошенной травы или крапивы. Богато азотом, действует быстро. Рецепт — ниже в разделе о народных методах.

Минеральные удобрения

Минеральные удобрения работают быстрее органики: питание поступает к растению уже через 3–5 дней после внесения. В июне чаще всего применяют:

Мочевина — лучший источник азота для внекорневых подкормок. Раствор для опрыскивания: 10–15 г на 10 л воды. Для корневой подкормки: 20–30 г на 10 л воды.

Суперфосфат (20% P2O5) — вносят в жидком виде (30–40 г растворяют в горячей воде, доводят до 10 л). Используют для стимуляции цветения и укрепления корней.

Сульфат калия (50% K2O) — незаменим в период плодоношения. Норма: 20–30 г на 10 л воды, 3–5 л раствора на 1 квадратный метр.

Нитроаммофоска — универсальное гранулированное удобрение. Норма: 40–50 г на 1 квадратный метр при заделке в почву или 30–40 г на 10 л воды для полива.

Аммофоска особенно эффективна при закладке бутонов. Норма: 20–30 г на 10 л воды.

Комплексные и органоминеральные смеси

Органоминеральные удобрения (ОМУ) с гуматами — современный компромисс между скоростью действия минералки и мягкостью органики. Гуминовые кислоты улучшают усвоение питательных веществ, стимулируют почвенную микрофлору. Популярные препараты: «Гуми-Оми», «Биогумус жидкий», «Фертика Лигногумат». Применяют строго по инструкции производителя — как правило, 30–50 мл концентрата на 10 л воды.

Календарь подкормок на июнь: что, когда и для каких культур

Календарь подкормок растений на июнь 2026. Фото © Life.ru

Как понять, чего не хватает растению, — признаки дефицита

Растение всегда сигнализирует о нехватке питания — нужно лишь уметь читать эти сигналы. Диагностировать дефицит лучше ранним утром на свежем листе.

Нехватка азота

Нижние листья желтеют и опадают раньше срока, рост побегов замедляется, листья мельчают и бледнеют. Лечение: внекорневая подкормка мочевиной (10 г на 10 л) или полив настоем коровяка.

Нехватка фосфора

Листья приобретают фиолетовый или багровый оттенок, особенно снизу. Корневая система слабая, цветение запаздывает. Лечение: суперфосфат в жидком виде (40 г на 10 л горячей воды).

Нехватка калия

По краям листьев появляется сухой коричневый ободок («краевой ожог»), завязи осыпаются. Лечение: зольный раствор или сульфат калия (20 г на 10 л).

Нехватка кальция

Признаки нехватки минералов у растений. Фото © ChatGPT

Вершинная гниль томатов и перцев — тёмное водянистое пятно на нижней части плода. Лечение: опрыскивание кальциевой селитрой (15 г на 10 л).

Нехватка магния

Межжилковый хлороз на старых листьях — жилки остаются зелёными, а ткань между ними желтеет. Лечение: сульфат магния (15–20 г на 10 л), опрыскивание или полив.

Нехватка железа

Хлороз на молодых листьях — они бледнеют или желтеют при зелёных жилках. Чаще всего встречается на щелочных или переувлажнённых почвах. Лечение: хелат железа по инструкции.

Правила безопасности: как не сжечь растения

Передозировка удобрений — одна из самых распространённых ошибок дачников. Избыток питания не менее опасен, чем его нехватка: он вызывает «химический ожог» корней, накопление нитратов в плодах и угнетение роста.

Всегда поливайте перед подкормкой. Вносить удобрения в сухую почву категорически нельзя — концентрированный раствор повреждает корневые волоски. Сначала полейте чистой водой, затем вносите питание. Соблюдайте концентрацию. Если в инструкции написано «10 г на 10 л», не стоит делать погуще для верности. Начинающим садоводам, наоборот, рекомендуется уменьшать рекомендуемую дозу на 20–30%. Не подкармливайте в жару. При температуре выше +28–30°C корни плохо усваивают питательные вещества, а листья при внекорневой подкормке могут получить ожоги. Лучшее время — раннее утро (до 9:00) или вечер (после 18:00). Чередуйте корневые и внекорневые подкормки. Внекорневая (по листу) работает быстрее, но не заменяет корневую. Оптимальный ритм: корневая — раз в 10–14 дней, внекорневая — раз в 2–3 недели, как дополнение. Учитывайте несовместимость. Нельзя смешивать: золу с азотными удобрениями (потери азота), суперфосфат с мочевиной (снижается эффективность), кальциевую селитру с сульфатом аммония. Если сомневаетесь, вносите разные препараты с разницей в 5–7 дней.

Народные рецепты удобрений

Как сделать удобрение из крапивы. Фото © ChatGPT

Бюджетные органические подкормки из подручных материалов работают не хуже магазинных при правильном приготовлении.

Зелёное удобрение из крапивы

Наполните ведро измельчённой крапивой на 2/3, залейте тёплой водой, накройте крышкой и оставьте бродить на 7–10 дней в тёплом месте. Готовый настой должен потемнеть и перестать пениться. Перед применением разбавьте 1:10 для корневого полива или 1:20 для опрыскивания. Идеален для огурцов, томатов и зелени — богат азотом и микроэлементами.

Настой коровяка или куриного помёта

Свежий коровяк залейте водой 1:5, куриный помёт — 1:10. Настаивайте 5–7 дней, периодически помешивая. Перед использованием разведите готовый настой ещё раз: коровяк 1:2, помёт 1:4. Норма полива — 3–5 л на 1 квадратный метр.

Зольный раствор

Просейте 200 г древесной золы через сито, залейте 10 л горячей воды, перемешайте и дайте настояться 24 часа. Используйте для полива из расчёта 1 л на погонный метр грядки или для опрыскивания по листу без разведения. Не используйте золу от угля, ДСП или крашеного дерева.

Дрожжевая подкормка

Растворите 10 г сухих дрожжей и 2 столовые ложки сахара в 1 л тёплой воды, дайте постоять 2 часа. Затем разведите концентрат в 10 л воды. Поливайте под корень: 0,5 л на небольшое растение, 1 л на куст. Дрожжи стимулируют почвенную микрофлору и ускоряют усвоение питательных веществ. Применяйте не чаще 1 раза в месяц.

Когда лучше вносить подкормку по лунному календарю — читайте в нашем календаре примет.

Ответы на частые вопросы

Можно ли смешивать органические и минеральные удобрения?

В большинстве случаев — да, но с оговорками. Нельзя смешивать золу с азотными удобрениями: щелочная среда золы ускоряет улетучивание азота. Коровяк и суперфосфат совместимы и даже усиливают действие друг друга. Если сомневаетесь в совместимости конкретных препаратов, изучите инструкцию или вносите их с разницей в 5–7 дней.

Как часто нужно подкармливать томаты в июне?

В июне томаты подкармливают 2–3 раза: в начале месяца — азотно-фосфорным удобрением для роста, в середине — фосфорно-калийным удобрением при появлении первых завязей, в конце июня — повторно калийным для укрепления плодов. Интервал между подкормками — не менее 10–14 дней.

Что делать, если перекормил растение?

Обильно пролейте почву чистой водой (3–5 вёдер на квадратный метр) — это поможет «вымыть» избыток солей из корневой зоны. Если листья уже пожелтели или скрутились, удалите поражённые части, обработайте корневую зону «Корневином» для стимуляции восстановления. Следующую подкормку перенесите на 3–4 недели.

Какие удобрения лучше для цветущей клубники?

Во время цветения клубнику не рекомендуется кормить азотными удобрениями — это спровоцирует рост листвы в ущерб ягодам. Оптимальный вариант — зольный раствор (200 г на 10 л воды) или монофосфат калия (15–20 г на 10 л). После окончания цветения, при завязи ягод, добавьте нитрофоску (30 г на 10 л).

Можно ли подкармливать в жару?

Нет. При температуре воздуха выше +28°C подкормки откладывают до наступления прохлады. Жара провоцирует ожоги листьев при внекорневом внесении и снижает усвоение питательных веществ корнями. Дождитесь пасмурного дня или работайте рано утром и вечером.

Заключение

Июньская подкормка — это необходимое условие хорошего урожая. Главное правило: вносите удобрения систематически и в правильных дозах, ориентируясь на внешний вид растений и стадию их развития. Начинайте с диагностики: осмотрите листья, оцените темп роста — и только потом выбирайте препарат. Органика создаёт здоровую почву, минеральные удобрения действуют быстро, а народные рецепты помогут в любой момент без похода в магазин.

Авторы Анна Розанова