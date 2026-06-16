Умер «самый медленно восходящий комик США» Ронни Шелл

Американский комик Ронни Шелл умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщает Page Six.

По данным издания, артист скончался по естественным причинам в медицинском центре Лос-Анджелеса. Незадолго до этого он попал в больницу после падения. Рядом с ним находился сын Грегори.

Шелла называли «самым медленно восходящим комиком США». Такое прозвище закрепилось за ним из-за карьеры, которая развивалась без резких взлётов, но с удивительной выносливостью.

Сам артист относился к этому с иронией. Он шутил, что многие его коллеги быстро уходили вперёд, пока он то делал шаг к успеху, то откатывался назад.

Один из таких поворотов случился, когда Шелл покинул успешный проект ради собственного шоу. Однако новая программа продержалась всего 26 эпизодов.

При этом именно неспешная траектория помогла ему оставаться в профессии десятилетиями. В отличие от многих комиков, чья популярность быстро вспыхивала и так же быстро угасала, Шелл долго сохранял узнаваемость и продолжал работать.

Для американской индустрии развлечений он стал примером артиста, который не был звездой одного громкого момента, но сумел пережить несколько эпох телевидения и комедии.