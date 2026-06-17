На следующей неделе курс доллара попадёт под влияние двух факторов: Куда двинется рубль с 22 июня Оглавление Анонс основных событий, которые повлияют на курс валют с 22 июня Прогноз курса рубля на неделю с 22 по 28 июня Неделя с 22 июня обещает быть очень богатой на события, которые заметно повлияют на курс валют. При этом два важных фактора начнут действовать уже с этой пятницы. Каким будет курс рубля на следующей неделе? 16 июня, 21:20 Экономисты дали прогноз курса рубля на следующую неделю. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

Анонс основных событий, которые повлияют на курс валют с 22 июня

Следующая неделя обещает быть насыщенной с точки зрения курсообразующих событий. Рубль подходит к ней с позиции силы: официальный курс Центробанка в первой половине этой недели составляет около 72,45 рубля за доллар. Так охарактеризовал обстановку на валютном рынке управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

— Ключевая развязка наступит именно 19 июня: в этот день совпадают сразу два значимых события. Первое — официальная церемония подписания ирано-американского соглашения в Женеве. Если подписание пройдёт без осложнений и Ормузский пролив начнёт полноценно работать, нефть продолжит умеренное снижение. Для рубля сигнал двойственный: геополитическая деэскалация снижает общую нервозность рынков, но одновременно более дешёвая нефть давит на экспортную выручку — главный источник валютного предложения, — отметил Денис Астафьев.

Второе — заседание Банка России по ключевой ставке. Большинство аналитиков ожидают её снижения с 14,5% до 14%. Это окажет давление на рубль: рублёвые активы и ОФЗ становятся чуть менее привлекательными, часть капитала уходит в валюту. Таким образом, 19 июня оба события одновременно создают умеренно негативный фон для рубля — это важно учитывать.

Уплата квартальных налогов с последним сроком 28 июня означает, что экспортёры традиционно наращивают продажи валюты для выполнения налоговых обязательств. Это создаёт повышенное предложение валюты на рынке и удерживает рубль от ослабления в конце месяца. В прошлые циклы именно налоговый пик компенсировал внешнее давление — ждём того же эффекта и на этот раз.

— В конце июня традиционно выходят комментарии представителей Федрезерва о перспективах ставки. Если сигнал окажется «голубиным» (ожидается снижение) — доллар глобально слабеет, рубль получает дополнительную поддержку. Жёсткая риторика создаёт обратный эффект: капиталы уходят в долларовые активы, валюты развивающихся рынков оказываются под давлением, — добавил Денис Астафьев.

Смягчение денежно-кредитных условий традиционно снижает привлекательность рублёвых инструментов и способствует росту интереса к иностранной валюте. Дополнительным фактором давления на российскую валюту выступает ослабление геополитической премии в нефтяных котировках. После достижения локальных максимумов стоимость российской нефти Urals снизилась к отметке около 70 долларов за баррель, что несколько ухудшает фундаментальную поддержку рубля. На эти моменты обратила внимание генеральный директор ООО «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

До начала нового налогового периода экспортёры, по её словам, могут сократить объёмы продажи валютной выручки, тогда как спрос на иностранную валюту со стороны импортёров и населения способен постепенно увеличиваться. В совокупности эти факторы создают предпосылки для умеренного ослабления российской валюты.

Прогноз курса рубля на неделю с 22 по 28 июня

Базовый сценарий, по мнению Дениса Астафьева, — умеренное ослабление рубля в сторону 73–75 за доллар к концу недели. Налоговый период поддержит рубль в первой половине недели, однако после 19 июня — решение ЦБ плюс открытие Ормуза — давление на рубль усилится. При этом резких движений ждать не следует: высокий дифференциал процентных ставок и ограниченные возможности вывода капитала остаются структурными якорями рубля. Ориентиры по другим валютам: евро — 81–88 рублей, юань — 10,2–11,1 рубля.

— Следующая неделя — это неделя «управляемой неопределённости». Рубль, скорее всего, не совершит резких движений, но чувствительность к новостям будет повышенной. 19 июня — день с двумя триггерами одновременно — станет главной точкой волатильности: любой заголовок из Женевы или с пресс-конференции Набиуллиной способен сдвинуть курс на 1,5–2 рубля внутри дня, — добавил Денис Астафьев.

К началу третьей декады июня рубль, вероятнее всего, останется под умеренным давлением и продолжит торговаться в относительно широком диапазоне. В течение текущей недели курс доллара будет находиться в диапазоне 70–75 рублей, евро — 81,5–86,5 рубля, юаня — 10,3–11 рублей. Ключевое влияние на динамику рынка окажут решение Банка России по ставке, комментарии регулятора относительно дальнейшей траектории денежно-кредитной политики, а также ситуация на нефтяном рынке. Такой прогноз сделала Гузель Проценко.

Любой прогноз отражает только вероятные сценарии — на валютный рынок воздействуют много разнонаправленных факторов. Базовый сценарий предполагает, что с 22 по 28 июня пара USD/RUB будет колебаться в диапазоне 71–75 рублей. Скорее всего, рынок войдёт в фазу консолидации — резких и устойчивых движений в ту или иную сторону не ожидается. Такое мнение высказал ведущий аналитик компании «Амаркетс» Игорь Расторгуев.

— Дополнительное воздействие на рынок окажут операции Минфина в рамках бюджетного правила. В июне объёмы покупок валюты и золота в резервы увеличились по сравнению с маем. Это создаёт дополнительный спрос на иностранную валюту и способно сдерживать укрепление национальной валюты. При этом сами по себе эти объёмы не настолько значительны, чтобы кардинально изменить ситуацию: скорее они будут выполнять роль демпфера, сглаживая резкие колебания курса. Не стоит забывать и о сезонном факторе. В конце июня традиционно растёт спрос на валюту со стороны населения — многие готовятся к летним отпускам за рубежом. Этот тренд может оказать дополнительное давление на рубль, особенно в последние дни рассматриваемого периода, — добавил Игорь Расторгуев.

Авторы Нина Важдаева