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16 июня, 16:26

«Капибарин» Савелий объявил бойкот и шипит на всех из-за плохого настроения

Капибара Савелий отказался выходить к людям из-за переезда в летний вольер

Капибара Савелий из Белгородского зоопарка устроил бойкот после переезда в открытый летний вольер. Как сообщили в зоопарке, водосвинка оказалась совсем не в восторге от обновления и теперь отказывается выходить из домика к людям.

Видео © Telegram/Белгородский зоопарк

Характер у Савелия совсем не сахар. В зоопарке напомнили, что после переезда из Москвы в Белгород ему понадобилось несколько месяцев, чтобы перестать шипеть на всех подряд и подпустить к себе киперов. Со временем «капибарин» стал спокойнее и общительнее, но новое переселение снова откатило весь прогресс.

Теперь Савелий не реагирует даже на любимые вкусняшки, игнорирует ласковые уговоры и угрожающе фыркает на всех, кто пытается приблизиться. В опале оказалась даже мама Настя, которая раньше ухаживала за капибарой.

«Пока стараюсь не заходить и не подходить, он ну очень сердитый. Может цапнуть. Киперы с ним разговаривают, приносят ему вкусняшки, тут просто нужно время», — сообщили в зоопарке.

Сейчас тренинги с Савелием временно отменили. Посетителей просят не шуметь возле вольера и не требовать «аудиенции»: самое доброе животное на Земле пока страшно не в духе и, как шутят в зоопарке, мечет гром и молнии.

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Обложка © Telegram/Белгородский зоопарк

Николь Вербер
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