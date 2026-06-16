Трое бородатых мужчин накормили медвежонка снюсом в частном зоопарке в Ингушетии

В Ингушетии мужчина накормил медвежонка снюсом в частном зверинце, а окружающие снимали происходящее на видео и смеялись над реакцией животного. Кадры опубликовал аккаунт, связанный с доставкой мяса на углях, в запрещённой соцсети.

На кадрах дикое животное используют просто как игрушку для сомнительного хайпа. Медвежонку дают вещество, которое не предназначено для зверей и может быть очень опасным, а рядом стоят, вероятно, совсем недалёкие люди, которые веселятся, снимая происходящее на телефон и не думая о последствиях. Вот только весёлого здесь нет ничего — только мерзость, жестокость и полное отсутствие адекватности.

В том же акаунте ранее появлялись кадры с десятимесячным тигром, который, предположительно, содержится в том же частном зверинце. И это уже отдельный вопрос к полиции, СК и прокуратуре: кто разрешил держать хищников, в каких условиях они находятся и почему животные становятся реквизитом для развлечения взрослых людей с повадками живодёров.

Почему-то некоторые мужчины до сих пор всерьёз считают, что медведь, тигр или лев на участке, в квартире или на привязи — это залог «крутости». На деле же это жалко и отвратительно. Дикое животное страдает, его ломают ради роликов, лайков и ощущения собственной значимости. Чаще всего в таких историях всплывают либо блогеры, которым нужен дешёвый хайп, либо просто персонажи с пустотой в глазах и полным отсутствием ответственности.

Такие случаи уже были. В конце прошлого года в Подмосковье нашли блогера, который держал львёнка дома. На видео хищника кормили в квартире, и причём рядом находилась маленькая девочка. Какой «урок» ребёнок должен вынести из такого зрелища — большой вопрос. Нормальному отношению к животным точно не научится.

До этого маленькую львицу с тяжёлыми травмами изъяли у московского блогера из апартаментов в «Москва-Сити». Состояние животного вызывало серьёзные опасения: хищницу передали специалистам парка львов, у неё выявили проблемы с позвоночником, хвостом и лапами, причинявшие сильную боль.

Напомним, с 1 сентября 2025 года в России действует запрет на домашнее содержание 121 вида диких животных, включая львов. Теперь остаётся ждать реакции полиции, СК и прокуратуры.