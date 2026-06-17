Одна Маша и три медведя: У легендарного мультфильма появится продолжение

Создатели легендарного мультсериала «Маша и Медведь» анонсировали спин-офф. Проект получил название «Маша и три медведя». Его представят на фестивале анимации в Анси, который пройдёт с 21 по 27 июня, сообщает The Hollywood reporter.

В студии Animaccord признались: после того как оригинальный сериал набрал 235 миллиардов просмотров на YouTube, возникла нестандартная проблема — куда развивать персонажа, который уже побил все рекорды. Ответом стал новый формат.

В центре сюжета — взросление девочки и её взаимодействие с тремя медведями. Каждый из персонажей будет олицетворять разные подходы к воспитанию: старший — строгость, средний — заботу, младший — озорство. Создатели обещают, что через эту динамику раскроются темы семейных ценностей.

Ранее Netflix приобрёл права на восьмой и девятый сезоны российского мультсериала «Маша и Медведь», а также продлил соглашение на показ первых семи сезонов и спин-оффов. В новых сериях Маша впервые отправится в детский сад, появится семья Йети, но даты выхода пока не названы.