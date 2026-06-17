В Петербурге запретят продажу алкоголя в день «Алых парусов»
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В Санкт-Петербурге запретят розничную продажу алкоголя в день проведения праздника выпускников «Алые паруса». О решении сообщили в городской администрации со ссылкой на постановление правительства Петербурга. Ограничение будет действовать 27 июня на всей территории города.
Запрет коснётся обычных магазинов, торгующих алкогольной продукцией. Предпринимателей заранее предупредили о необходимости приостановить продажи в день праздника. При этом ограничения не распространяются на кафе, бары и рестораны. Алкоголь также продолжат продавать магазины беспошлинной торговли.
«Алые паруса» состоятся в Петербурге 27 июня. Ожидается, что праздник соберёт около 66 тысяч выпускников из разных городов и стран.
Ограничения на продажу спиртного традиционно вводят во время крупных городских мероприятий, чтобы снизить число нарушений и обеспечить безопасность участников.
Главными событиями вечера станут концерт на Дворцовой площади и проход корабля с алыми парусами по Неве.
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