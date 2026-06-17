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Регион
17 июня, 13:54

Трубы Долиной, из которых текла вонючая жижа, залили строительной пеной

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa.dolina.official

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa.dolina.official

Сточные трубы на участке Ларисы Долиной в Подмосковье забили деревяшками и залили пеной. Это помогло остановить поток той самой вонючей жижи, что портила природу.

Как пишет Mash, теперь специалисты регулярно проверяют участок, чтобы убедиться, что пломбы на месте и не пропускают жидкость. План обходов инспекторов будет действовать до 2026 года.

Трубы на участке Ларисы Долиной забили деревяшками и залили пеной. Фото © Telegram / Mash

Трубы на участке Ларисы Долиной забили деревяшками и залили пеной. Фото © Telegram / Mash

«Что хочу, то и делаю»: Долина резко ответила на жалобы по поводу пруда в Подмосковье
«Что хочу, то и делаю»: Долина резко ответила на жалобы по поводу пруда в Подмосковье

Напомним, что на территории участка артистки из искусственного пруда через ржавые каналы текла болотная жижа, загрязняющая близлежащие берега ручья. При строительстве котлована использовалась тяжёлая техника, что привело к изменению естественного рельефа местности и может нанести экологический вред. В Росприроднадзор с жалобой обратился саратовский предприниматель Глеб Рыськов. Он попросил провести проверку, прекратить сброс жидкостей и определить степень ущерба, нанесённого почве и природному рельефу.

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Наталья Демьянова
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