Кейн стал единоличным рекордсменом чемпионатов мира по реализованным пенальти

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн стал единоличным рекордсменом чемпионатов мира по количеству реализованных пенальти. В матче первого тура группового этапа против Хорватии он забил с 11-метровой отметки в пятый раз на мундиалях.

До этого матча Кейн делил первое место по числу забитых пенальти с четырьмя футболистами — португальцем Эйсебио, нидерландцем Робом Ренсенбринком, а также аргентинцами Габриэлем Батистутой и Лионелем Месси. Теперь он единолично возглавляет этот список. Месси остаётся единственным действующим игроком из этой пятёрки.

В матче с Хорватией Кейн оформил дубль, теперь в его 10 голов на чемпионатах мира. Форвард «Баварии» обошёл Криштиану Роналду в списке лучших снайперов ЧМ. Среди англичан на мундиалях столько же забивал только Гари Линекер. В игре идёт 84-я минута, счёт 3:2 в пользу родоначальников футбола.

Кейну 32 года. С августа 2023 года он выступает за германскую «Баварию», до этого играл за английский «Тоттенхэм». Нападающий является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. Кейн забил больше всех мячей на чемпионате мира в России — 6.