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18 июня, 00:57

Шесть человек остаются в больнице после атаки ВСУ на автобус в Брянской области

Обложка © ТАСС / New Africa

Обложка © ТАСС / New Africa

После атаки беспилотника на автобус в Брянской области шесть человек остаются в больнице. Об этом сообщили власти Гомельской области Белоруссии.

«В Речицу приехали автобусы из Брянской области. Домой вернулись пассажиры, которые не пострадали при атаке БПЛА. Ещё шесть человек остаются в больнице. При необходимости всем вернувшимся будет оказана психологическая и медицинская помощь», — говорится в заявлении.
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Напомним, 17 июня на трассе А240 в Почепском районе Брянской области беспилотник ВСУ атаковал автобус с белорусскими гражданами, в котором находилась детская футбольная команда из Речицы (41 ребёнок), следовавшая на отдых в Геленджик. В результате удара один человек погиб, еще восемь пострадали, включая шестерых детей. В России и Белоруссии квалифицировали произошедшее как террористический акт.

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Тимур Хингеев
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