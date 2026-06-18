Шесть человек остаются в больнице после атаки ВСУ на автобус в Брянской области

После атаки беспилотника на автобус в Брянской области шесть человек остаются в больнице. Об этом сообщили власти Гомельской области Белоруссии.

Напомним, 17 июня на трассе А240 в Почепском районе Брянской области беспилотник ВСУ атаковал автобус с белорусскими гражданами, в котором находилась детская футбольная команда из Речицы (41 ребёнок), следовавшая на отдых в Геленджик. В результате удара один человек погиб, еще восемь пострадали, включая шестерых детей. В России и Белоруссии квалифицировали произошедшее как террористический акт.