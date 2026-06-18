Силы ПВО сбили ещё шесть дронов на подлёте к Москве, общее число выросло до 28
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ПВО уничтожила ещё шесть беспилотников, которые пытались атаковать Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».
«Отражена атака ещё шести беспилотников», — говорится в сообщении, опубликованном в 05:21.
Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Общее число дронов, сбитых на подлёте к столице с начала суток, выросло до 28.
Террористические налёты дронов на мирные кварталы — это провокация, вызванная отчаянным положением украинских сил на линии фронта, неоднократно заявляли в Росси. Комплексы ПВО эффективно отражают угрозы, систематически прерывая полёты БПЛА. Ответственность за эскалацию ложится на киевский режим, тогда как российские военные методично выводят из строя цеха ВПК, выпускающие ударные БПЛА.
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