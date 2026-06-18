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18 июня, 04:46

Собянин: Силы ПВО сбили 52 БПЛА на подлёте к Москве

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Силы ПВО уничтожили 52 украинских БПЛА на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин утром 18 июня.

«Системой ПВО Минобороны уничтожены 52 беспилотника, летевших на Москву», — указано в сообщении в мессенджере «Макс».

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее сообщалось о 43 уничтоженных БПЛА. По словам Собянина, обломки одного из дронов упали на территорию ТЦ и вызвали незначительные повреждения. Также несколько беспилотников достигли московского НПЗ. Идёт ликвидация последствий.

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В России не раз подчёркивали, что провокационные налеты дронов на гражданские объекты напрямую связаны с неудачами ВСУ на линии боевого соприкосновения. Отечественная система ПВО демонстрирует стабильно высокую эффективность, методично уничтожая воздушные цели. В качестве ответной меры Вооружённые силы РФ наносят прицельные удары по объектам украинского ВПК, задействованным в производстве беспилотников.

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Никита Никонов
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