Силы ПВО уничтожили 52 украинских БПЛА на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин утром 18 июня.

«Системой ПВО Минобороны уничтожены 52 беспилотника, летевших на Москву», — указано в сообщении в мессенджере «Макс».

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее сообщалось о 43 уничтоженных БПЛА. По словам Собянина, обломки одного из дронов упали на территорию ТЦ и вызвали незначительные повреждения. Также несколько беспилотников достигли московского НПЗ. Идёт ликвидация последствий.

В России не раз подчёркивали, что провокационные налеты дронов на гражданские объекты напрямую связаны с неудачами ВСУ на линии боевого соприкосновения. Отечественная система ПВО демонстрирует стабильно высокую эффективность, методично уничтожая воздушные цели. В качестве ответной меры Вооружённые силы РФ наносят прицельные удары по объектам украинского ВПК, задействованным в производстве беспилотников.