«Сбой в голове, а не сердце»: Психиатр назвала три приёма, которые обрывают паническую атаку за секунды

Паническая атака — не «слабость нервов», а настоящий сбой в мозге. И если приступы повторяются, это повод идти к психиатру, а не к кардиологу. Такое заявление в разговоре с Life.ru сделала врач-психиатр клиники «Эмпатия» Валентина Ястребова. Она перечислила три техники, которые работают сразу — без таблеток и очередей в скорую.

Панические атаки — это не просто эмоции, это настоящее заболевание. Важно понимать: если атаки повторяются часто, это повод обратиться к психиатру для формирования терапии. Валентина Ястребова Врач-психиатр клиники «Эмпатия»

Когда ужас накрывает однократно, можно вытащить себя за несколько минут. Первый инструмент — заземление «5-4-3-2-1». Назовите вслух пять любых предметов, четыре звука вокруг, три тактильных ощущения (одежда, стул, холод пальцев), два запаха и один вкус. Простой пересчёт возвращает мозг из воображаемой катастрофы в реальность.

Второй — дыхание «Квадрат». Схема жёсткая: вдох на четыре секунды, задержка дыхания, выдох и снова задержка — каждое звено ровно по четыре секунды. Выдох обязательно тянуть медленнее вдоха, иначе парасимпатическая система не включится и сердце не успокоится.

Третий — холод без компромиссов. Умойтесь ледяной водой или сожмите кубик льда в ладони. «Это вызывает «рефлекс ныряния» и резко сбивает тахикардию», — пояснила Ястребова.

Почему вообще тело сходит с ума, хотя реальной угрозы нет? Врач описала механизм: сбой в лимбической системе. Миндалевидное тело ошибочно принимает лёгкое головокружение или ускоренный пульс за признак смертельной опасности. Мозг мгновенно выбрасывает адреналин и запускает реакцию «бей или беги». Человек задыхается, хотя физически здоров. Корень такой ошибки, по словам психиатра, почти всегда один: хронический недосып плюс накопленный стресс.

Чтобы паника не возвращалась, Ястребова советует для начала больше отдыхать, снижать фон стресса и не загонять организм в истощение. Если отдых не помогает — не геройствуйте. Нужна медикаментозная поддержка под контролем врача, самолечение тут не сработает.

День паники (Panic Day) — это неофициальный, полушуточный международный праздник, отмечаемый ежегодно 18 июня. Его главная идея заключается в ироничном разрешении поддаться тревоге и стрессу, которые накопились за год, чтобы, выплеснув негатив, встретить оставшуюся часть года более спокойным. В этот день принято с юмором относиться к своим страхам: люди в шутку паникуют по пустякам, надевают забавную одежду, делятся мемами в соцсетях или, наоборот, устраивают день осознанного отказа от тревог, практикуя дыхательные упражнения и медитацию. Несмотря на отсутствие официального статуса, День паники служит важным напоминанием о необходимости заботиться о своем ментальном здоровье.