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Регион
18 июня, 12:36

Мастера подняли Audi на ТО и заметили под днищем подозрительную коробку

SHOT: Под днищем Audi в московском автосалоне нашли коробку на магните

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Подозрительный предмет обнаружили под днищем автомобиля Audi Q5 в автосалоне на Михайловском проезде в Москве. Об этом сообщает SHOT.

Кроссовер привезли на техническое обслуживание утром. Во время осмотра мастера заметили прикреплённую к машине коробку.

По данным канала, неизвестный предмет удерживался на днище с помощью магнита.

Сотрудники сервиса сообщили о находке экстренным службам. Специалисты направились к автосалону для проверки.

Что находится внутри коробки и как она оказалась на автомобиле, пока неизвестно.

Информации об эвакуации людей или перекрытии территории в приведённом сообщении нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Марина Фещенко
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