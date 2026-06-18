Мастера подняли Audi на ТО и заметили под днищем подозрительную коробку

Подозрительный предмет обнаружили под днищем автомобиля Audi Q5 в автосалоне на Михайловском проезде в Москве. Об этом сообщает SHOT.

Кроссовер привезли на техническое обслуживание утром. Во время осмотра мастера заметили прикреплённую к машине коробку.

По данным канала, неизвестный предмет удерживался на днище с помощью магнита.

Сотрудники сервиса сообщили о находке экстренным службам. Специалисты направились к автосалону для проверки.

Что находится внутри коробки и как она оказалась на автомобиле, пока неизвестно.

Информации об эвакуации людей или перекрытии территории в приведённом сообщении нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.