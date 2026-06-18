Мастера подняли Audi на ТО и заметили под днищем подозрительную коробку
SHOT: Под днищем Audi в московском автосалоне нашли коробку на магните
Обложка © Life.ru
Подозрительный предмет обнаружили под днищем автомобиля Audi Q5 в автосалоне на Михайловском проезде в Москве. Об этом сообщает SHOT.
Кроссовер привезли на техническое обслуживание утром. Во время осмотра мастера заметили прикреплённую к машине коробку.
По данным канала, неизвестный предмет удерживался на днище с помощью магнита.
Сотрудники сервиса сообщили о находке экстренным службам. Специалисты направились к автосалону для проверки.
Что находится внутри коробки и как она оказалась на автомобиле, пока неизвестно.
Информации об эвакуации людей или перекрытии территории в приведённом сообщении нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.