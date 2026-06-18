LIFE публикует фото подозрительной коробки, которую нашли под днищем Audi Q5

Автосалон на Михайловском проезде временно закрыли после того, как автомеханики обнаружили подозрительную коробку под днищем Audi Q5. Находку, как стало известно Life.ru, заметили во время технического обслуживания автомобиля. После этого машину вывезли из помещения и перегнали на парковку.

Владелец кроссовера заявил, что не знает, кто мог оставить предмет под автомобилем. По его словам, никаких недоброжелателей у него нет, а подозрительных людей рядом с машиной он не замечал.

Сотрудники автосалона предполагают, что внутри коробки может находиться относительно безобидный GPS-трекер. Официального подтверждения этой версии пока нет. На месте ждут специалистов, которые установят, что именно находится в коробке и представляет ли предмет опасность.