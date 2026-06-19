Стало известно, почему смартфон быстрее теряет заряд в жару Эксперт Александр Джакония назвал ошибки, из-за которых телефон быстрее садится летом. 19 июня, 17:23 Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Veera

Летом смартфон может быстрее нагреваться и терять заряд не из-за самой температуры воздуха, а из-за неправильного обращения с устройством. Об этом рассказал руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «МегаФона» Александр Джакония.

Температура около +30 градусов сама по себе не опасна для смартфона, если пользоваться им недолго — например, ответить на звонок. Проблемы начинаются, когда устройство долго находится под прямыми солнечными лучами, лежит на горячем песке или выполняет ресурсоёмкие задачи.

Особенно сильно смартфон нагревается во время игр, зарядки, видеосъёмки, работы с тяжёлыми файлами. Если при этом гаджет лежит на солнце или в плотном чехле, риск перегрева выше.

Перегретый смартфон нельзя резко охлаждать в холодильнике или обкладывать льдом. Из-за перепада температур внутри корпуса может появиться конденсат. Это повышает риск коррозии и повреждения электроники.

Авторы Валерия Мишина