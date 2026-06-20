Красота требует жертв: Из-за маникюра можно остаться без пальцев
Хирург Лесовик: Из-за некачественного маникюра можно лишиться пальца
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Некачественный маникюр может привести к серьёзным осложнениям, вплоть до потери пальца, предупредила врач-хирург Василина Лесовик. По её словам, нередко пациенты обращаются за помощью уже с воспалениями после травм во время процедуры.
Одним из самых частых последствий становится кожная панариция — гнойное воспаление в месте повреждения кожи. При отсутствии лечения инфекция может распространяться глубже и затрагивать костную ткань. До ампутации доходит крайне редко, однако при первых признаках нагноения важно сразу обращаться к хирургу для своевременной помощи.
«В 90% случаев гнойного воспаления требуется вскрытие очага, удаление содержимого и последующая перевязка — это стандартная процедура, после которой рана заживает», — подчеркнула собеседница «Москвы 24».
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