Дженнифер Энистон простилась с режиссёром «Друзей» Джеймсом Берроузом

Актриса Дженнифер Энистон написала прощальные слова в адрес Джеймса Берроуза — режиссёра сериала «Друзья», который умер в пятницу в возрасте 85 лет. Об этом сообщает издание Variety.

В субботу звезда опубликовала трогательный пост в личном блоге в сети. По её словам, самым тяжёлым в написании этих строк было то, что Берроуз всю жизнь дарил людям ощущение, что их любят, а теперь уместить всю эту любовь в несколько абзацев кажется невозможным.

Энистон вспомнила, что режиссёр звал актёров своими детьми: спрашивал, где дети, и предлагал проверить, смогут ли дети вытянуть шутку.

Актриса рассказала, что родные дети Берроуза были щедры и делились им со всеми, кому посчастливилось ощутить его удивительное присутствие. Для неё он стал фигурой отца. Также, по заверению актрисы, Берроуз всегда интересовался её жизнью, переживал за неё, радовался её успехам, учил и направлял, поддерживал в самые трудные и в самые счастливые моменты. Энистон отметила, что он сильно их баловал.

В завершение звезда подчеркнула, что главное, чему он научил их — детей — это то, как важно любить и уважать друг друга, заботиться о ближних, прикрывать спину и поддерживать несмотря ни на что. И они так и делали. Она написала, что ей не хватает его голоса, его смеха и его таланта.

Напомним, Джеймс Берроуз ушёл из жизни в 85 лет. За свою карьеру он снял более тысячи эпизодов разных сериалов, в том числе «Два с половиной человека» и «Фрейзер», получил 11 премий «Эмми» и пять раз был отмечен наградой Гильдии режиссёров США. Коллеги называли его «Спилбергом ситкомов».