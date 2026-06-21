В Находке скорая с недоношенным младенцем на ИВЛ перевернулась после ДТП

В Находке в результате столкновения легкового автомобиля со скорой помощью пострадал недоношенный младенец весом 625 граммов, которого медики перевозили в критическом состоянии на аппарате ИВЛ. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

По данным ведомства, 51-летний водитель автомобиля Toyota врезался в машину скорой помощи, двигавшуюся с включёнными спецсигналами. Внутри спецтранспорта находился недоношенный ребёнок весом 625 граммов, подключённый к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

После столкновения автомобиль скорой помощи перевернулся, а состояние ребёнка потребовало экстренной эвакуации. Младенца доставили в неонатальный центр с помощью вертолёта, где ему оказывается интенсивная медицинская помощь. В аварии пострадали и медики, находившиеся в салоне скорой, их также направили в больницу для обследования.

По данным Госавтоинспекции, водитель легкового автомобиля двигался по трассе «Артём — Находка — порт Восточный» и на регулируемом перекрёстке допустил столкновение со спецавтомобилем. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия и проводится проверка.

Ранее сообщалось, что тяжёлые травмы получили двое подростков в результате ДТП с участием питбайка в Новгородской области. Авария произошла в деревне Буреги Старорусского округа в субботу. 17-летний водитель питбайка, на котором находилась 16-летняя пассажирка, выехал на встречную полосу движения.