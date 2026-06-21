Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июня, 14:20

У телеведущего Кларксона наступила ремиссия после лечения рака простаты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Motorsport Photography F1

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Motorsport Photography F1

Британский телеведущий Джереми Кларксон вышел в ремиссию после лечения рака простаты. Об этом написала газета The Sunday Times.

По данным издания, 66-летний Кларксон уже вернулся к делам и начал съёмки шестого сезона своей программы «Ферма Кларксона», которая выходит с 2021 года.

Известность Кларксону принесло автомобильное шоу Top Gear, которое он вёл много лет. Позже телеведущий участвовал в создании программы The Grand Tour, а затем стал главным героем документального проекта про собственную ферму.

7 наших знаменитостей, которые прошли через онкологию и вернулись, — их истории вдохновляют миллионы
7 наших знаменитостей, которые прошли через онкологию и вернулись, — их истории вдохновляют миллионы

Напомним, ранее Кларксон сообщил, что у него обнаружили рак простаты, и он готовится к операции. О диагнозе он рассказал зрителям прямо в одном из выпусков пятого сезона «Фермы Кларксона». По словам телеведущего, о болезни он узнал в мае, после чего прошёл дополнительные обследования. Биопсия подтвердила агрессивную форму, но рак выявили на ранней стадии.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Великобритания
  • Джереми Кларксон
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar