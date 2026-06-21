У телеведущего Кларксона наступила ремиссия после лечения рака простаты

Британский телеведущий Джереми Кларксон вышел в ремиссию после лечения рака простаты. Об этом написала газета The Sunday Times.

По данным издания, 66-летний Кларксон уже вернулся к делам и начал съёмки шестого сезона своей программы «Ферма Кларксона», которая выходит с 2021 года.

Известность Кларксону принесло автомобильное шоу Top Gear, которое он вёл много лет. Позже телеведущий участвовал в создании программы The Grand Tour, а затем стал главным героем документального проекта про собственную ферму.

Напомним, ранее Кларксон сообщил, что у него обнаружили рак простаты, и он готовится к операции. О диагнозе он рассказал зрителям прямо в одном из выпусков пятого сезона «Фермы Кларксона». По словам телеведущего, о болезни он узнал в мае, после чего прошёл дополнительные обследования. Биопсия подтвердила агрессивную форму, но рак выявили на ранней стадии.