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21 июня, 14:49

Семь человек застряли на канатной дороге в Хакасии из-за грозы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Orlov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Orlov

В Хакасии семь человек, включая двоих детей, застряли на канатной дороге из-за упавшего во время грозы дерева. О ситуации рассказал заместитель главы республики Дмитрий Бученик в «Максе».

Он пояснил, что инцидент произошёл на горнолыжном комплексе «Черёмуховый лог» в посёлке Черёмушки. Грозовой фронт спровоцировал падение дерева прямо на конструкцию подъёмника, что и остановило его работу.

В момент аварии в кабинах находились семеро посетителей, двое из которых — дети. Бученик заявил, что пострадавших в результате случившегося нет. Для проведения спасательной операции на место выехали сотрудники экстренных служб из Саяногорска. В Хакасии сейчас сохраняется непогода с сильным ветром и грозами.

C канатной дороги в подмосковном «Степаново» эвакуировали 50 человек
C канатной дороги в подмосковном «Степаново» эвакуировали 50 человек

Ранее генеральный директор и главный инженер канатной дороги на Эльбрусе предстанут перед судом по делу о гибели трёх человек. Трагедия произошла 12 сентября, в тот день произошёл обрыв каната между станциями «Мир» и «Гара-Баши». Кресла с пассажирами сорвались и упали на скалы. В результате аварии три человека погибли, ещё одиннадцать получили травмы.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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