«Поплачь ещё» и «возвращайся домой»: в Европарламенте вспыхнул скандал из-за травли депутата

Лидеры фракции Европарламента Renew Europe настаивают на дисциплинарных мерах против двух депутатов из правоконсервативной группы Европейских консерваторов и реформаторов (ECR). Поводом стали оскорбительные высказывания в адрес их коллеги Абир Аль-Сахлани, родившейся в Ираке, об этом написало издание Politico.

«Я всё больше обеспокоена ощущением безнаказанности, которое может укорениться, если подобное поведение останется без реакции», — такие слова главы Renew Europe Валери Айе из её письма председателю Европарламента Роберте Метсоле приводит Politico.

Конфликт начался после голосования по проекту, который ужесточает порядок высылки мигрантов. Когда обсуждение завершилось, Аль-Сахлани прямо в зале призналась, что никогда раньше не ощущала себя в стенах парламента в такой опасности.

Вслед за этим финский депутат от ECR Себастьян Тюнккюнен выложил ролик с её выступлением, сопроводив его подписью «cry more» — «поплачь ещё». Датчанин Кристоффер Сторм, в свою очередь, посоветовал ей «вернуться домой».

Аль-Сахлани сочла речь Сторма оскорбительной и расистской. Депутат, в свою очередь, эти обвинения категорически опроверг. Он подчеркнул, что не намерен мириться с ярлыком «расист» и воспринимает подобные нападки всерьёз. Сторм пояснил, что его совет был простым: если итоги голосования так расстроили коллегу, ей следовало бы выйти и взять паузу.

Окончательное слово теперь за председателем парламента Робертой Метсолой. Её пресс-секретарь Дельфин Колар отметила, что глава ведомства уже дала понять — вопрос будет разобран.

Спор разгорелся вокруг одного из самых конфликтных миграционных документов последних лет. Парламент одобрил начало переговоров с Советом ЕС по правилам депортации нелегальных мигрантов. Речь идёт об ускорении процедуры высылки и о возможности создавать за пределами Евросоюза центры, где мигрантов будут содержать до их отправки на родину.

А ранее канцлер Германии Фридрих Мерц подвергся резкой критике внутри собственной коалиции из-за заявления о том, что к 2029 году страну должны покинуть до 80% сирийских беженцев. Представители СДПГ назвали эту инициативу невыполнимой и юридически необоснованной, выразив недовольство и общим ужесточением миграционного курса. Позднее Мерц смягчил риторику, уточнив, что речь идёт прежде всего о тех переселенцах, которые не интегрировались в местное общество.