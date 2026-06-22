Водитель погиб при атаке FPV-дрона на автобус под Белгородом

В Краснояружском округе Белгородской области FPV-дрон атаковал автобус на участке дороги Красная Яруга — Вязовое. Об этом сообщил региональный оперштаб. В результате удара тяжёлые ранения получил водитель транспортного средства.

Его доставили в Краснояружскую центральную районную больницу.

«Врачи боролись за его жизнь до последнего, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью», — сообщили в оперштабе.

Другие подробности атаки и информация о возможных пассажирах автобуса в приведённом сообщении не раскрываются.