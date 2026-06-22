Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июня, 08:37

Водитель погиб при атаке FPV-дрона на автобус под Белгородом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Краснояружском округе Белгородской области FPV-дрон атаковал автобус на участке дороги Красная Яруга — Вязовое. Об этом сообщил региональный оперштаб. В результате удара тяжёлые ранения получил водитель транспортного средства.

Его доставили в Краснояружскую центральную районную больницу.

«Врачи боролись за его жизнь до последнего, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью», — сообщили в оперштабе.

Другие подробности атаки и информация о возможных пассажирах автобуса в приведённом сообщении не раскрываются.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar