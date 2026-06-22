7 вспышек на Солнце и пытка без тайм-аута: Как пережить неделю магнитных бурь 22–28 июня. Какой силы они будут? После серии взрывов на Солнце Землю может накрыть новая волна магнитных бурь. Учёные ИКИ РАН следят за необычным поведением звезды, а некоторые прогнозы уже рисуют почти недельный марафон магнитных бурь. Какой силы будут геошторма и как долго? 22 июня, 09:52 Магнитные бури 22–28 июня 2026: официальный прогноз ИКИ РАН и марафог магнитных бурь силой Kp 4. Обложка © ChatGPT / Карина Морозова

Казалось бы, после мощных магнитных бурь начала июня космическая погода наконец решила взять паузу. Поэтому последние дни по графикам астрономов ИКИ РАН были все зелёные. Метеочувствительные люди наслаждались летом и отсутствием головных болей. Но, кажется, затишье закончится быстрее, чем мы успеем перевести дух после геомагнитных атак на Землю в начале прошлой недели. Пока одни прогнозы обещают относительно умеренную обстановку, другие уже предупреждают о затяжном периоде геомагнитных возмущений, который способен растянуться почти на всю последнюю неделю июня. Почему?

«В воскресенье зарегистрированы две подряд заметные вспышки уровня M2.6 (с пиком в 05:46 по московскому времени) и M6.8 (в конце дня, в 22:29 по московскому времени). Оба события являются самыми сильными с 3 июня, то есть за последние 3 недели», — сообщают учёные ИКИ РАН в своём официальном канале.

Повод для беспокойства действительно есть. В воскресенье были зарегистрированы сразу две сильные вспышки класса M. Особое внимание привлекает группа солнечных пятен № 4473. Именно она стала источником всех семи вспышек, зафиксированных астрономами в воскресенье. Сейчас этот активный регион только выходит на обращённую к Земле сторону Солнца и продолжает набирать силу. Как отмечают в ИКИ РАН, «в центре солнечного диска, то есть напротив Земли, группа пятен окажется 25 июня». И хотя пока вспышки не оказывают серьёзного влияния на космическую погоду, ситуация остаётся под наблюдением.

Официальный прогноз ИКИ РАН на ближайшие трое суток выглядит относительно спокойным, однако уже к 24 июня вероятность магнитной бури резко возрастает. А вот другая метеостанция, чей прогноз представлен на втором графике, вообще считает, что начиная с 22 июня Землю ждёт почти непрерывная неделя геомагнитных возмущений с индексом Kp 4 вплоть до субботы. Разбираемся, чего ждать в каждый день.

Графики ИКИ РАН: Какой прогноз магнитных бурь на 22, 23, 24 июня 2026?

Официальный график вероятности магнитной бури сегодня и 23, 24 июня 2026 от ИКИ РАН. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Магнитная буря 22 июня. По данным ИКИ РАН, понедельник остаётся самым спокойным днём. Индекс Kp большую часть суток находится в диапазоне от 2 до 3 баллов. Это уровень обычных геомагнитных колебаний, который редко вызывает серьёзные проблемы даже у чувствительных людей. Вероятность полностью спокойной магнитосферы оценивается в 87%. Шанс магнитной бури составляет лишь около 3%, а вероятность возмущённой магнитосферы достигает 10%. Фактически весь день проходит без признаков полноценной магнитной бури. При этом альтернативный прогноз уже рисует уровень Kp 3 почти весь день с повышением до Kp 4 поздним вечером около 21:00.

Магнитная буря 23 июня. Во вторник ситуация остаётся похожей. По графику ИКИ РАН индекс Kp держится в районе 2–3 баллов. Магнитосфера остаётся относительно стабильной, а вероятность спокойного состояния снова достигает 87%. Риск развития полноценной магнитной бури по официальному прогнозу остаётся минимальным и составляет около 3%. Однако именно во вторник астрономы особенно внимательно следят за группой пятен № 4473, которая продолжает разворачиваться к Земле. Любые новые вспышки в этот момент могут изменить прогнозы на вторую половину недели. По альтернативной модели этот день уже проходит полностью под знаком магнитной бури уровня Kp 4. Такая геомагнитная обстановка формально не считается бурей, но способна вызвать головные боли, раздражительность и нарушения сна у метеозависимых людей.

По мнению другой метеостанции, на Земле без перерыва будет марафон магнитных бурь уровня Kр 4 всю неделю с 22 по 28 июня 2026 года. Фото © time-in.ru

Магнитная буря 24 июня. Среда становится главным тревожным днём недели. По данным ИКИ РАН, именно 24 июня вероятность магнитной бури подскакивает до 36%. Ещё 35% приходится на вероятность геомагнитных возмущений. Таким образом, суммарный риск нестабильной магнитосферы превышает 70%. На графике индекс Kp начинает заметно расти. В течение дня возможны периоды возмущённой магнитосферы с выходом к уровню Kp 4. Именно такие показатели часто становятся причиной жалоб на головную боль, скачки артериального давления, бессонницу и общее ухудшение самочувствия.

Если развитие солнечной активности продолжится, то именно среда может стать точкой перехода от спокойной космической погоды к новому периоду массовой атаки магнитными бурями по Земле. При этом альтернативный прогноз выглядит гораздо жёстче. Согласно ему, уровень Kp 4 будет держаться круглосуточно без заметных улучшений, а такая ситуация способна сохраняться вплоть до конца недели.

Официальный прогноз ИКИ РАН пока не говорит о неизбежной сильной магнитной буре. Однако данные астрономов показывают, что Солнце постепенно просыпается после нескольких недель относительного затишья. Главным фактором остаётся группа пятен № 4473, которая уже стала источником самых мощных вспышек июня. Если активная область на Солнце продолжит развиваться, последние дни июня могут оказаться гораздо напряжённее, чем выглядят сейчас на графиках. Именно поэтому специалисты продолжают внимательно следить за каждым новым выбросом энергии на поверхности нашей звезды.

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Авторы Карина Морозова