Утильсбор 2026 через ЕАЭС: кто переплатит миллионы и на сколько вырастут цены на авто в России Оглавление Что такое утильсбор и зачем он нужен Как сейчас ввозят авто через ЕАЭС: схемы и лазейки Что предложил Мантуров: суть инициативы Как могут измениться цены на автомобили: прогноз Что делать, если планировали ввоз авто через ЕАЭС Комментарий эксперта Частые вопросы Что в итоге В июне 2026 года первый вице-премьер Денис Мантуров анонсировал усиление контроля за ввозом автомобилей через ЕАЭС. Разбираем подробно, как изменения утильсбора могут повлиять на цены в России и что делать покупателям. Читайте в статье Life.ru. 22 июня, 12:35 Конец дешёвых машин из Киргизии: Мантуров ударил по серым схемам — кому доначислят утильсбор. Обложка © Chat GPT

В России становится всё больше заказов новых автомобилей с растаможкой через Бишкек. Всплеск произошёл после 1 апреля 2026 года, когда на паузу поставили очередные ужесточения утильсбора. Представьте: вы присмотрели новую машину, цена дешевле, чем в российских автосалонах. Вы уже почти решились, но тут новость: Мантуров анонсировал ужесточение правил ввоза через ЕАЭС. Что теперь? Покупать срочно или подождать?

3 июня первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что Россия будет использовать механизм утильсбора для защиты внутреннего рынка от серых схем ввоза авто через страны Евразийского союза. В Минпромторге уточнили: речь не о запрете импорта, а о закрытии лазеек, через которые в Россию завозили машины по заниженной стоимости. Смысл ужесточения заключается в том, что если россиянин провёз и растаможил автомобиль в Киргизии даже для личного пользования, то утильсбор доначислят так, чтобы компенсировать разницу в таможенных пошлинах между российской и киргизской таможней. Конкретные меры и сроки пока не утверждены. Но рынок уже отреагировал.

Эксперты прогнозируют рост цен на автомобили в России на 6–25% в зависимости от сегмента. Кому-то придётся переплатить миллионы. Кто-то, наоборот, вздохнёт облегчённо. Разбираемся, что такое утильсбор, как работали схемы с ЕАЭС и что делать, если вы как раз присматриваете машину.

Что такое утильсбор и зачем он нужен

Утилизационный сбор — это плата за будущую утилизацию автомобиля. Когда машина отъездит своё, её нужно будет разобрать, переработать, утилизировать. Вот эти деньги как раз и собирают заранее. Производители и импортёры платят его при выпуске или ввозе машины в страну.

Для российских автозаводов предусмотрена компенсация — чем выше уровень локализации производства, тем больше денег государство возвращает. Для импортёров — никаких компенсаций.

Такая система существует во многих странах мира. Однако в России парадокс заключается в том, что утильсбор не имеет никакого отношения к утилизации автомобилей. Система глубокой утилизации автомобилей в России отсутствует.

С декабря 2025 года в правилах расчёта утильсбора появилось ключевое изменение: льготный сбор для физических лиц (тех, кто ввозит машину для себя) действует только при соблюдении двух условий. Во-первых, мощность двигателя должна быть в пределах лимита: для обычных авто (ДВС) — до 160 л. с., а для электромобилей и последовательных гибридов — до 80 л. с. (речь про 30-минутную мощность). Во-вторых, после ввоза нельзя продавать машину в течение 12 месяцев. Если мощность выше лимита или нарушены условия ввоза — применяется коммерческий тариф, и сумма вырастает в разы.

А с 1 января 2026 года ставки дополнительно проиндексировали — примерно на 10–25% к уже обновлённым значениям. Вот как это выглядит в цифрах:

Машина до 160 л. с. (и с соблюдением всех условий), новая (до 3 лет) — льготная ставка для физлица: 3400 рублей.

Та же машина, но старше трёх лет — 5200 рублей.

Автомобиль мощнее лимита — утильсбор уже от нескольких сотен тысяч до 1–3,6 млн рублей и выше (конкретная сумма зависит от объёма двигателя, возраста и других коэффициентов).

Разницу чувствуете? Именно поэтому до введения чёткого порога некоторые пытались занижать в документах мощность или оформлять ввоз иначе — чтобы попасть под льготу.

Индексацию запланировали как долгосрочную: примерно на 10–20% каждый год вплоть до 2030 года. Так что, если тенденция сохранится, к 2030 году сбор на отдельные модели действительно может перевалить за 10 млн рублей. Но власти не исключают корректировок после того, как будут достигнуты цели по локализации производства в России.

Как сейчас ввозят авто через ЕАЭС: схемы и лазейки

Конец дешёвых машин от соседей: для кого введут повышенный утиль. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tricky_Shark

Почему вообще выгодно везти машину через Казахстан, Белоруссию, Киргизию или Армению? Всё просто: в этих странах свои таможенные правила. Можно задекларировать машину по заниженной стоимости, заплатить меньше пошлин и утильсбора, а потом ввезти в Россию.

Схема примерно такая. Человек покупает машину, скажем, в Киргизии. Местная таможня оформляет так называемый ТПО (таможенный приходный ордер). В нём стоимость автомобиля указана намного ниже реальной — например, не 5 млн рублей, а 2 млн. С этой заниженной суммы платят пошлины и сборы. Потом авто заезжает в Россию.

Юридически это не совсем законно, но до недавнего времени работало. По закону, если машина ввозится для личного пользования, её нельзя сразу продать — нужно либо подождать год, либо доплатить коммерческий утильсбор. Но даже с доплатой итоговая цена часто оказывалась ниже рыночной.

Масштабы впечатляют. За прошлый год через одну Киргизию в Россию ввезли больше 53 тысяч новых машин и почти 3 тысячи подержанных. Из Белоруссии — ещё около 17 тысяч новых и 19 тысяч с пробегом. И это в основном частники, которые пользовались льготными ставками.

Что предложил Мантуров: суть инициативы

3 июня 2026 года в интервью «Коммерсанту» Мантуров сказал прямо: «По мере того как наши партнёры по ЕАЭС будут использовать решения по ввозу автомобилей иностранных брендов, мы будем реагировать, чтобы наш рынок был защищён».

Он подчеркнул: нечестно, когда одни компании инвестируют в локализацию, строят заводы в России, создают рабочие места, а другие просто завозят машины по льготным ставкам через соседние страны. «Будет несправедливо: подписаны соглашения с индустриальными партнёрами, они инвестируют и достаточно активно занимаются локализацией, загружая наши автокомпонентные производства, — и при этом параллельно на льготных условиях будут завозиться автомобили».

Что именно предлагается? В Минпромторге позже разъяснили: речь не о повышении ставок утильсбора, а о корректировке механизма его расчёта. Хотят сделать так, чтобы начисление платежей было прозрачным для всех. Чтобы нельзя было занизить стоимость на таможне в одной стране ЕАЭС, а потом ввезти машину в Россию по льготной ставке.

Важный нюанс: изменения не коснутся добросовестных импортёров, которые платят по полной. Удар придётся по тем, кто пользовался серыми схемами.

Как могут измениться цены на автомобили: прогноз

Мнения экспертов разнятся, но все сходятся в одном: цены вырастут. Вопрос только — на сколько.

Вот что говорят:

Группа «Авилон» ожидает роста цен на новые автомобили на 6–10% .

. Гендиректор компании «ЭМ Рус» Илья Рашкин считает, что даже российские и локализованные китайские модели подорожают на 5–10% .

. Эксперты «Известий» прогнозируют более серьёзный скачок — 10–25% в зависимости от сегмента.

в зависимости от сегмента. Самый пессимистичный прогноз: отечественные авто могут вырасти в цене на 5–10%, китайские — на 15–20%, машины параллельного импорта — до 50%.

Например, свежий двухлитровый BMW X5 за 10 млн рублей при новых правилах может потребовать доплаты по утильсбору в 2–3 млн рублей. Это серьёзный удар по кошельку.

Что делать, если планировали ввоз авто через ЕАЭС

Если вы как раз рассматривали вариант с ввозом через Казахстан или Киргизию, вот несколько практических советов.

Успейте оформить до вступления изменений в силу. Конкретная дата пока не утверждена. Проект находится на согласовании. Но если вы уже нашли машину — не откладывайте.

Учитывайте новые правила. Если вы всё-таки решите оформлять через ЕАЭС после введения изменений, помните: на границе с Россией могут пересчитать стоимость по реальной рыночной цене. Итоговая сумма может оказаться совсем не такой, как вы рассчитывали.

Рассмотрите альтернативы. Для физических лиц пока сохраняется льготный ввоз машин мощностью до 160 л.с. Условия: не более одной машины в год на человека, запрет на перепродажу в течение года, оформление на себя. Если укладываетесь в эти рамки — можно ввозить по старым правилам.

Следите за новостями. Информацию о сроках и механизмах лучше проверять на официальных сайтах Минпромторга и ФТС. Не верьте слухам — только официальные разъяснения.

Комментарий эксперта

Главный редактор Quto.ru Максим Ракитин в беседе с BFM.ru отметил: «Рост цен означает, что автомобилей по льготным ставкам, которые существуют в Кыргызстане, будет ввозиться меньше. Соответственно, рынок наш станет менее разнообразным и продажи в штуках могут упасть».

По его словам, для некоторых категорий машин доплата может составить миллионы рублей. Особенно пострадают покупатели премиальных иномарок, которые ввозились по серым схемам.

Частые вопросы

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Что такое утильсбор простыми словами?

Это плата за будущую утилизацию автомобиля. Производители и импортёры платят её при выпуске или ввозе машины. Деньги идут на то, чтобы когда-нибудь переработать этот автомобиль. Российские заводы могут получить компенсацию, импортёры — нет.

Когда введут новые правила?

Пока неизвестно. Проект на согласовании. Ранее называли 1 апреля 2026 года, но потом эту дату опровергли. Следите за официальными разъяснениями Минпромторга.

На сколько вырастут цены?

Прогнозы от 6–10% до 10–25% в зависимости от сегмента. Китайские и премиальные модели подорожают сильнее.

Можно ли ещё ввезти авто по льготной ставке?

Да, если машина мощностью до 160 л.с. и вы оформляете её на себя. Условия: не более одной машины в год, запрет на перепродажу в течение года.

Затронут ли изменения добросовестных импортёров?

Нет. В Минпромторге заявили, что нововведения направлены против серых схем. Те, кто платит по полной, ничего не потеряют.

Что в итоге

Инициатива Мантурова — это не запрет на ввоз авто через ЕАЭС. Это попытка навести порядок. Закрыть лазейки, через которые одни получали преимущество перед другими.

Что важно запомнить:

Цены вырастут — по разным оценкам, на 6–25%.

Для физических лиц сохраняется льготный ввоз машин до 160 л.с. с ограничениями.

Точные сроки пока не утверждены — следите за официальными разъяснениями.

Если планировали ввоз — лучше ускориться.

Не паникуйте, но и не игнорируйте. Автомобильный рынок в 2026 году меняется. Будьте готовы. Актуальную информацию всегда можно проверить на сайтах Минпромторга и Федеральной таможенной службы.

Авторы Андрей Соколов