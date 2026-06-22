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Регион
22 июня, 11:48

В Москве семилетний мальчик пострадал при взрыве похожего на гранату предмета

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Семилетний мальчик пострадал после взрыва неизвестного предмета на улице в московской Коммунарке. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, ребёнок заметил предмет, внешне напоминавший гранату, и поднял его с земли. В этот момент произошёл взрыв.

У мальчика диагностировали ожог сетчатки глаза. Другие сведения о его состоянии пока не приводятся.

Очевидцы утверждают, что подозрительный предмет могли оставить на улице подростки, которые после этого убежали.

Местные жители рассказали, что молодые люди якобы и раньше устраивали подобные опасные «розыгрыши», однако прежде никто не пострадал.

Что именно взорвалось в руках ребёнка, официально пока не установлено. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Марина Фещенко
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