В Москве семилетний мальчик пострадал при взрыве похожего на гранату предмета
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Семилетний мальчик пострадал после взрыва неизвестного предмета на улице в московской Коммунарке. Об этом сообщает SHOT.
По данным канала, ребёнок заметил предмет, внешне напоминавший гранату, и поднял его с земли. В этот момент произошёл взрыв.
У мальчика диагностировали ожог сетчатки глаза. Другие сведения о его состоянии пока не приводятся.
Очевидцы утверждают, что подозрительный предмет могли оставить на улице подростки, которые после этого убежали.
Местные жители рассказали, что молодые люди якобы и раньше устраивали подобные опасные «розыгрыши», однако прежде никто не пострадал.
Что именно взорвалось в руках ребёнка, официально пока не установлено. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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